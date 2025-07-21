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21 июля 2025 в 16:29

VK Fest 2025 собрал 205 тысяч гостей и 295 артистов в пяти городах России

VK Fest 2025 VK Fest 2025 Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Фестивальный тур VK Fest 2025 за полтора месяца собрал 205 тысяч гостей в пяти городах России. Событие объединило 295 исполнителей и музыкальных коллективов. Трансляцию фестиваля из Москвы в официальном сообществе посмотрели 30 млн раз.

VK Fest вошел в Книгу рекордов России, собрав самое большое количество выступающих артистов — 295. Это результат командной работы и любви нашей аудитории. Только в Москве с нами были 85 тысяч человек — это невероятно вдохновляет. Нам важно создавать комфортное пространство, где каждый на своем месте. Мы чувствуем эту энергию — и точно не собираемся останавливаться, — отметила руководитель VK Fest Зоя Новикова.

В 2025 году VK Fest провели в Москве, Санкт-Петербурге, Сириусе, Казани и Челябинске. В каждом из этих городов билеты полностью раскупили. В качестве ведущих фестиваля выступили Дима Масленников, Олеся Иванченко, Дмитрий Журавлев, Гурам Амарян, Ксения Собчак и Ида Галич.

На Синей сцене VK Fest в Санкт-Петербурге 5 и 6 июля выступили 135 артистов, среди которых были Полина Гагарина, Ваня Дмитриенко, Mary Gu, «Три дня дождя», Хаски, Клава Кока и другие. «Несекретным» гостем фестиваля стал Егор Крид, которого не объявляли до выхода к зрителям.

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VK Fest 2025 собрал 205 тысяч гостей и 295 артистов в пяти городах России
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