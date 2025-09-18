Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 17:07

В Мурманске экс-главу порта подозревают в хищении 30 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшего гендиректора одного из мурманских портов заподозрили в хищении 30 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Мурманской области. По данным ведомства, возбуждены два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Следственное управление МВД России по Мурманской области возбудило два уголовных дела по материалам, представленным УФСБ и прокуратурой региона. Фигурант — бывший генеральный директор одного из мурманских морских портов, который подозревается в хищении 30 млн рублей, — сказано в сообщении.

По версии следствия, руководитель порта в конце 2023 и начале 2024 года обманом оформил два фиктивных займа на одного из подчиненных. Порт лишился 30 млн рублей. Их фигурант потратил на покупку элитной недвижимости в Калининградской и Мурманской областях.

Ранее силовики задержали заместителя директора по строительству АО «Метрострой Северной столицы» Алексея Хренова. Его подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при утилизации грунта во время строительных работ. Топ-менеджеру назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Хренову запрещено общаться с другими подозреваемыми и свидетелями по данному делу.

хищения
мошенничество
порты
Мурманск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.