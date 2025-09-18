В Мурманске экс-главу порта подозревают в хищении 30 млн рублей

Бывшего гендиректора одного из мурманских портов заподозрили в хищении 30 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Мурманской области. По данным ведомства, возбуждены два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Следственное управление МВД России по Мурманской области возбудило два уголовных дела по материалам, представленным УФСБ и прокуратурой региона. Фигурант — бывший генеральный директор одного из мурманских морских портов, который подозревается в хищении 30 млн рублей, — сказано в сообщении.

По версии следствия, руководитель порта в конце 2023 и начале 2024 года обманом оформил два фиктивных займа на одного из подчиненных. Порт лишился 30 млн рублей. Их фигурант потратил на покупку элитной недвижимости в Калининградской и Мурманской областях.

Ранее силовики задержали заместителя директора по строительству АО «Метрострой Северной столицы» Алексея Хренова. Его подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при утилизации грунта во время строительных работ. Топ-менеджеру назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Хренову запрещено общаться с другими подозреваемыми и свидетелями по данному делу.