«Россия — это одно»: в Госдуме разнесли МОК за «особый» подход к Израилю Журова уличила МОК в двойных стандартах из-за решения не отстранять Израиль

Международный олимпийский комитет (МОК) действует по двойным стандартам, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии Sport24. Таким образом она отреагировала на решение не отстранять Израиль от ОИ по примеру России.

Они сразу говорили, даже Бах, что Россия — это одно, а Израиль — другое. Это политика. Если идти по этой аналогии, то Израиль и все страны, где есть конфликты, не должны быть допущены, — подчеркнула Журова.

Парламентарий, комментируя позицию МОК о соблюдении Израилем Олимпийской хартии, отметила, что Россия уже устранила все нарушения — теперь остается дождаться реакции исполкома.

Но мы не сможем привлечь их к ответственности за это. Можно же сказать, что они тоже нарушают Олимпийскую хартию по национальному признаку: одним можно, а другим нельзя, — добавила депутат.

Журова отметила, что к российским спортсменам всегда было предвзятое отношение, начиная еще со временем СССР. По ее словам, от страны требуют идеальности, тогда как другим государствам позволено действовать так, как им удобно.

Ранее Журова поздравила президента МОК Кирсти Ковентри с днем рождения. Она подчеркнула, что хочется пожелать ей объективности, смелости и мужества.