16 сентября 2025 в 17:59

В ГД поздравили главу МОК с днем рождения и пожелали ей быть объективной

Депутат Журова пожелала президенту МОК Ковентри смелости и мужества

Кирсти Ковентри Кирсти Ковентри Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru поздравила президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри с днем рождения. Депутат отметила, что хочется пожелать ей объективности, смелости и мужества.

Пока сложно говорить о работе Ковентри во главе МОК. Не было исполкома, пока сложно принимать какие-то глобальные решения. Пройдет заседание — будет примерное понимание, вернемся мы в олимпийскую семью или нет. Все требования, которые нам предъявлял еще [Томас] Бах, мы выполнили. Хочется ей пожелать, чтобы Кирсти была объективной. Смелости и мужества. Она все-таки чемпионка. Надеюсь, что спортивная солидарность будет превалировать, — заявила Журова.

16 сентября Ковентри исполнилось 42 года. В конце июня она официально сменила на посту главы МОК Томаса Баха и стала первой женщиной-президентом в истории организации.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию Илья Авербух заявил, что поддерживает выступления в нейтральном статусе. По его словам, спортсмен — это человек, который не может ждать.

Россия
Госдума
Светлана Журова
Кирсти Ковентри
