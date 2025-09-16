В ГД поздравили главу МОК с днем рождения и пожелали ей быть объективной

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru поздравила президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри с днем рождения. Депутат отметила, что хочется пожелать ей объективности, смелости и мужества.

Пока сложно говорить о работе Ковентри во главе МОК. Не было исполкома, пока сложно принимать какие-то глобальные решения. Пройдет заседание — будет примерное понимание, вернемся мы в олимпийскую семью или нет. Все требования, которые нам предъявлял еще [Томас] Бах, мы выполнили. Хочется ей пожелать, чтобы Кирсти была объективной. Смелости и мужества. Она все-таки чемпионка. Надеюсь, что спортивная солидарность будет превалировать, — заявила Журова.

16 сентября Ковентри исполнилось 42 года. В конце июня она официально сменила на посту главы МОК Томаса Баха и стала первой женщиной-президентом в истории организации.

