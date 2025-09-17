Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку В США домашний питон напал на двухлетнюю девочку и задушил ее во сне

Домашний питон выполз из клетки, пробрался в кроватку к двухлетней девочке и задушил ее во сне в американском штате Флорида, сообщает британская газета The Daily Mirror. По его информации, трагедия произошла еще в 2009 году, однако о произошедшем стало известно лишь недавно. При этом родители ребенка недокармливали змею.

В результате ужасного конца своей короткой жизни двухлетняя девочка из Флориды в США была задушена в своей кроватке восьмифутовым (2,44 метра. — NEWS.ru) бирманским питоном, которого ее мать сильно недокармливала, — говорится в публикации.

Мать погибшей девочки Джарен Хэйр признали виновной в непредумышленном убийстве, она провела в тюрьме 12 лет и вышла на свободу в 2021 году. Ее партнер Чарльз Дарнелл провел за решеткой аналогичный срок.

