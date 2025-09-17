Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 17:52

Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку

В США домашний питон напал на двухлетнюю девочку и задушил ее во сне

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Домашний питон выполз из клетки, пробрался в кроватку к двухлетней девочке и задушил ее во сне в американском штате Флорида, сообщает британская газета The Daily Mirror. По его информации, трагедия произошла еще в 2009 году, однако о произошедшем стало известно лишь недавно. При этом родители ребенка недокармливали змею.

В результате ужасного конца своей короткой жизни двухлетняя девочка из Флориды в США была задушена в своей кроватке восьмифутовым (2,44 метра. — NEWS.ru) бирманским питоном, которого ее мать сильно недокармливала, — говорится в публикации.

Мать погибшей девочки Джарен Хэйр признали виновной в непредумышленном убийстве, она провела в тюрьме 12 лет и вышла на свободу в 2021 году. Ее партнер Чарльз Дарнелл провел за решеткой аналогичный срок.

В Южно-Африканской Республике дети избили до смерти трехметрового тигрового питона. Тушу мертвого животного нашел змеелов Грант Кавано, которому пожаловались местные жители. По словам мужчины, несовершеннолетние расправились с питоном, закидав его камнями и попытавшись ударить доской.

