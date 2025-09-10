Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Дети избили до смерти трехметрового питона

В ЮАР дети избили до смерти трехметрового тигрового питона

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ЮАР дети избили до смерти трехметрового тигрового питона, сообщила газета Cape Argus. Тушу мертвого животного нашел змеелов Грант Кавано, которому пожаловались местные жители. По словам мужчины, несовершеннолетние расправились с питоном, закидав его камнями и попытавшись ударить доской.

По пути к реке мужчина объяснил, что местные дети швыряли в нее камни и пытались ударить доской, — говорится в сообщении.

Ранее на детской площадке в Иркутске дети поймали змею и посадили ее в ведро. На место прибыли полицейские, которые оцепили территорию и изъяли рептилию, чтобы обезопасить прохожих.

В конце августа Южной Каролины поймали на улице сетчатого питона длиной 3,6 метра, который несколько недель пугал местных жителей. Обездвижил змею, оказавшую сопротивление, непрофессиональный ловец рептилий. Происхождение питона оказалось неизвестным — вероятно, его выбросили предыдущие владельцы из-за крупных размеров.

До этого в Санкт-Петербурге питон по кличке Вася разбил террариум и попытался сбежать, но застрял в металлическом кольце от светильника. Хозяин отвез его в ветклинику, где специалисты разрезали кольцо и освободили рептилию.

ЮАР
дети
змеи
питоны
расправы
