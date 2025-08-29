День знаний — 2025
29 августа 2025 в 11:26

В Иркутске дети поймали ядовитую змею на детской площадке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На детской площадке в Иркутске на улице Пискунова дети поймали змею и посадили ее в ведро, сообщает Telegram-канал Babr Mash. На место прибыли полицейские, которые оцепили территорию и изъяли рептилию, чтобы обезопасить прохожих.

Рептилию передали для дальнейшего содержания и тщательного изучения специалистам Иркутского Дома природы, которым предстоит выяснить точный вид и степень ее ядовитости, — поделились правоохранители.

Полицейские также провели профилактическую беседу с детьми, объяснив, что подобные находки могут представлять смертельную угрозу. Им напомнили, что при обнаружении диких животных необходимо сразу обращаться к взрослым и не предпринимать самостоятельных действий.

Ранее жители Южной Каролины поймали на улице сетчатого питона длиной 3,6 метра, который несколько недель пугал местных жителей. Обездвижил змею, оказавшую сопротивление, непрофессиональный ловец рептилий. Происхождение питона оказалось неизвестно — вероятно, его выбросили предыдущие владельцы из-за крупных размеров.

