18 сентября 2025 в 20:00

Собянин назвал Москву последним форпостом в борьбе за человеческий капитал

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал российскую столицу последним форпостом в борьбе за человеческий капитал, выступая на пленарной сессии «Финансовая система: вызовы и задачи» на Московском финансовом форуме. Мэр заверил жителей столицы, что город приложит все усилия для того, чтобы демонстрировать и дальше высокие темпы развития в социальной отрасли, здравоохранении и образовании.

Это единственный залог того, чтобы мы были конкурентными. <...> Мы должны бороться за людей, чтобы они, уехав даже из своих регионов, не оказались совершенно в чужой стране, чтобы они оставались у нас,высказался чиновник.

Также Собянин считает, что следует взять за ориентир для развития не «стагнирующие» европейские столицы, а такие города Восточной Азии, как Сингапур, Гонконг, Пекин и Шанхай. По словам мэра, угнаться за ними в текущих условиях российской экономики не просто.

Поэтому у вас нет никаких оснований, никаких, сидеть сложа руки и говорить, что у нас все замечательно, — подытожил Собянин.

Ранее мэр заявил, что Москва показывает экономический рост по всем направлениям. В столице наблюдается рост инвестиций и торговли, а также увеличение промышленного производства. Собянин считает, что говорить о рецессии пока не приходится.

Сергей Собянин
Москва
Восточная Азия
экономика
