28 августа 2025 в 20:03

Польша пригласила ответственного за удары по «Дружбе» командира ВСУ в гости

Глава МИД Польши Сикорский пригласил командира ВСУ Бровди отдохнуть в стране

Радослав Сикорский Радослав Сикорский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети Х пригласил командира подразделения ВСУ Роберта Бровди, ответственного за удары по трубопроводу «Дружба», отдохнуть в своей стране. Это решение стало ответом на запрет Будапешта на въезд военного в Венгрию.

Командир Мадьяр, если вам нужно отдохнуть и восстановить силы, а Венгрия вас не пускает, прошу быть нашим гостем в Польше, — написал Сикорский.

До этого президент Украины Владимир Зеленский иронично высказался по поводу атак ВСУ на нефтепровод «Дружба», отвечая на вопрос о шансах Киева на снятие вето, наложенного Орбаном на вступление в Евросоюз. Усмехаясь, он связал судьбу магистрали с дружбой между Украиной и Венгрией.

Между тем министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар пригрозил, что Украина рискует потерять словацкий дизель, продолжая наносить удары по нефтепроводу «Дружба». Дипломат подчеркнул, что этим Киев вредит интересам обоих государств. По словам Бланара, он уже высказал свои мысли по этой теме украинскому коллеге.

