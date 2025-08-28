День знаний — 2025
28 августа 2025 в 19:20

Исполнитель роли Лени Голубкова в роликах «МММ» рассказал про шестерых жен

Актер Пермяков признался, что был счастлив только с двумя женами из шести

Владимир Пермяков Владимир Пермяков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Исполнитель роли Лени Голубкова в рекламных роликах компании «МММ» в 90-е актер Владимир Пермяков рассказал в интервью NEWS.ru, что был женат шесть раз. Четыре брака он назвал краткосрочными, а вот два — длительными и счастливыми.

Счастлив я был с двумя женщинами — Наташей и Лидой… Наташа была добрая, мудрая. Хотя ревнивая…Но она всегда, если мы ссорились, первой шла на контакт, — вспомнил собеседник.

К сожалению, рассказал Пермяков, супруга умерла от гриппа в возрасте немногим за 40 лет. С последней женой Лидией, по словам артиста, они были вместе 20 лет и ни разу даже не поругались.

С Лидой мы за 20 лет, что были вместе, ни разу не поругались, все решали полюбовно… Потом она дала мне понять, что ее уже мужчины не интересуют, мы с ней ровесники. Остались друзьями, — поделился собеседник.

Он также признался, что ни один из его браков не привел к рождению детей. Причиной была финансовая нестабильность в 90-е, а потом уже возраст и состояние здоровья не позволяли обзавестись потомством, добавил Пермяков.

В 90-е я постоянно в долгах был…. А Наташа боялась рожать из-за слабого здоровья. А потом уже как бы и возраст не позволял. Так что я в итоге один — ни детей, ни жены, — резюмировал 72-летний артист.

Ранее Пермяков, экстренно обратился к врачам из-за болей в сердце. Медики диагностировали у него сахарный диабет.

Также актер поделился воспоминаниями о необычной встрече с Дональдом Трампом, с которым познакомился во время его визита в Москву в декабре 1996 года. Будущий президент США приезжал тогда в российскую столицу с представителями табачной компании. Он намеревался обсудить реализацию проекта строительства «Трамп-тауэр».

девяностые
шоу-бизнес
трагедии
артисты
