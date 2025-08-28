День знаний — 2025
28 августа 2025 в 19:34

Половина поступающих в школы Петербурга детей мигрантов не прошла тест

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Половина детей мигрантов не смогла сдать обязательный экзамен по русскому языку при поступлении в школы Санкт-Петербурга, сообщила РБК глава городского Комитета по образованию Наталия Путиловская. Проверка знаний стала обязательным требованием только в этом году после принятия соответствующего федерального закона. С момента введения нормы экзамен прошли 514 детей, но лишь 257 из них справились с испытанием.

На этапе предоставления документов часть людей отсеивается и даже не доходит до тестирования, потому что у них не хватает документов из перечня. Если проверка документов пройдена, то они получают направление на тестирование. Сдают не очень хорошо, — поделилась Путиловская.

Ранее сообщалось, что в школах Центральной России значительно сократилось количество детей мигрантов из-за введения обязательного теста по русскому языку. Так, в Калужской области из 91 подавших заявление успешно прошли проверку только 36 человек, тогда как годом ранее приняли 250 детей. Аналогичная ситуация произошла в Воронежской области, где зачислили лишь половину из 16 сдававших, и в Туле, где приняли 30 из 62 детей.

Россия
Санкт-Петербург
дети
мигранты
школы
экзамены
русский язык
