Стало известно, кто решил не допускать Россию на Турнир четырех наций НХЛ заявила о единогласном решении не допускать Россию на Турнир четырех наций

Решение о недопуске сборной России на Турнир четырех наций было принято единогласно всеми его участниками, заявил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли в беседе с РИА Новости. По его словам, разговор о требованиях отдельных стран, в частности Швеции и Финляндии, не соответствует действительности.

Никакого ультиматума не было. Все участники были согласны с тем, что сборной России не следовало принимать участие в Турнире четырех наций, — поделился Дэйли.

Он подчеркнул, что дальнейшие решения о допуске российской команды будут приниматься совместно НХЛ и профсоюзом игроков NHLPA. Они также будут зависеть от оценки мировых событий на момент обсуждения. Турнир прошел в феврале 2025 года, участие принимали команды США, Канады, Швеции и Финляндии.

Ранее сообщалось, что Швеция и Финляндия отказались участвовать в Турнире четырех наций при допуске сборной России. По данным инсайдера Фрэнка Серавалли, страны направили соответствующий ультиматум организаторам — НХЛ и ассоциации игроков.