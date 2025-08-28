День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 20:24

Стало известно, кто решил не допускать Россию на Турнир четырех наций

НХЛ заявила о единогласном решении не допускать Россию на Турнир четырех наций

Билл Дэйли Билл Дэйли Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Решение о недопуске сборной России на Турнир четырех наций было принято единогласно всеми его участниками, заявил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли в беседе с РИА Новости. По его словам, разговор о требованиях отдельных стран, в частности Швеции и Финляндии, не соответствует действительности.

Никакого ультиматума не было. Все участники были согласны с тем, что сборной России не следовало принимать участие в Турнире четырех наций, — поделился Дэйли.

Он подчеркнул, что дальнейшие решения о допуске российской команды будут приниматься совместно НХЛ и профсоюзом игроков NHLPA. Они также будут зависеть от оценки мировых событий на момент обсуждения. Турнир прошел в феврале 2025 года, участие принимали команды США, Канады, Швеции и Финляндии.

Ранее сообщалось, что Швеция и Финляндия отказались участвовать в Турнире четырех наций при допуске сборной России. По данным инсайдера Фрэнка Серавалли, страны направили соответствующий ультиматум организаторам — НХЛ и ассоциации игроков.

НХЛ
турниры
ограничения
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн рассказал, как прошла операция раненного миной оператора ВГТРК
Назван соперник ПСЖ в групповом этапе Лиги чемпионов
Массовая драка со стрельбой обернулась жертвами в Кабардино-Балкарии
Бразильский манекенщик утонул в бассейне греческого отеля
Закон о тишине в Чукотском АО: правила и штрафы
В Лондоне при странных обстоятельствах пропала 15-летняя туристка
Мерц высказался о возможности встречи Путина и Зеленского
«Обречены на газ в баллонах»: нефтяник о ценах на топливо и санкциях ЕС
Любителю сыра из России на 99 лет запретили въезд в Таиланд
Осужденный на 15 лет авторитет отправился «ковать победу в окопах»
В Белом доме ушли от ответа на вопрос о вооруженном конфликте с Венесуэлой
На грани возможностей: восхождение к российскому рекорду
Белый дом заявил о «недовольстве» Трампа
Семья с детьми лишилась квартиры из-за рака отца
В ВСУ предложили обучать детей военному делу с пятого класса
Крупнейший покупатель российской нефти нарастит импорт вопреки давлению США
Белый дом назвал дату выступления Трампа на Генассамблее ООН
Стало известно, кто решил не допускать Россию на Турнир четырех наций
Пропавший в Босфоре пловец Свечников сбежал в Турцию? Что говорит его мать
Эстония вручила ноту протеста временному поверенному в делах России
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.