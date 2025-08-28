Швеция и Финляндия поставили ультиматум НХЛ из-за России Швеция и Финляндия отказались бы от участия в турнире четырех наций из-за России

Швеция и Финляндия отказались участвовать в Турнире четырех наций вместе с Россией, сообщил инсайдер Фрэнк Серавалли в подкасте Bleacher Report. По его словам, команды направили ультиматум Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA).

Причина, по которой в этом турнире участвовали всего четыре страны, заключается в том, что Швеция и Финляндия ясно дали понять, что если Россия примет участие, то их там не будет, — поделился Серавалли.

Турнир прошел в феврале 2025 года под эгидой НХЛ в Монреале и Бостоне. Участие приняли сборные США, Канады, Швеции и Финляндии. Победителем стала команда Канады. Россия не получила приглашение на турнир.