Журналист угодил в новости: редактора тюменской газеты обвинили в педофилии

В Тюмени задержали журналиста Сергея Суразакова по делу, не связанному с его профессиональной деятельностью. Мужчину обвинили в нарушении половой неприкосновенности. NEWS.ru пишет, что известно об уголовном деле.

Насиловал школьницу?

Суразакова арестовали до 30 сентября. В объединенной пресс-службе судов Тюменской области уточнили, что против мужчины заведено дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

«Ленинским районным судом Тюмени избрана мера пресечения. Сергей Суразаков обвиняется в совершении действий сексуального характера. Постановление суда не вступило в законную силу», — цитирует пресс-службу издание «Вслух.ру».

Инкриминируемая статья не связана с проникающим изнасилованием. При этом, согласно статье, жертве было меньше 14 лет. Это означает, что пострадавшей 12 или 13 лет. В ином возрастном диапазоне инкриминируются другие подпункты статьи.

Жена не верит в вину

До официальных заявлений информацию о задержании также подтвердила супруга Суразакова. В разговоре с журналистом 72.RU она отметила, что Сергей не согласен с обвинениями, родные также не верят в его вину.

В редакции «Тюменской губернии» отказались комментировать дело Суразакова, заявив, что редакция комментирует только работу издания. Там добавили, что исполняющим обязанности главного редактора назначена Ольга Радутная.

Опытный редактор

Сергей Суразаков — известный тюменский журналист. Он сотрудничал с такими изданиями, как «Тюменский курьер», «Комсомольская правда», «Тюменская правда» и «Тюменская область сегодня».

В 2013 году стал главным редактором газеты «Тюменская губерния». Он также баллотировался в городскую думу от партии «Справедливая Россия», но нужного количества голосов не набрал. В 2017 году Суразаков стал секретарем в общественном совете при УМВД России по Тюмени, а в 2023 году вошел в состав общественной палаты.

