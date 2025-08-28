День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 19:07

Журналист угодил в новости: редактора тюменской газеты обвинили в педофилии

В Тюмени задержали журналиста Сергея Суразакова по делу, не связанному с его профессиональной деятельностью. Мужчину обвинили в нарушении половой неприкосновенности. NEWS.ru пишет, что известно об уголовном деле.

Насиловал школьницу?

Суразакова арестовали до 30 сентября. В объединенной пресс-службе судов Тюменской области уточнили, что против мужчины заведено дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

«Ленинским районным судом Тюмени избрана мера пресечения. Сергей Суразаков обвиняется в совершении действий сексуального характера. Постановление суда не вступило в законную силу», — цитирует пресс-службу издание «Вслух.ру».

Инкриминируемая статья не связана с проникающим изнасилованием. При этом, согласно статье, жертве было меньше 14 лет. Это означает, что пострадавшей 12 или 13 лет. В ином возрастном диапазоне инкриминируются другие подпункты статьи.

Жена не верит в вину

До официальных заявлений информацию о задержании также подтвердила супруга Суразакова. В разговоре с журналистом 72.RU она отметила, что Сергей не согласен с обвинениями, родные также не верят в его вину.

В редакции «Тюменской губернии» отказались комментировать дело Суразакова, заявив, что редакция комментирует только работу издания. Там добавили, что исполняющим обязанности главного редактора назначена Ольга Радутная.

Опытный редактор

Сергей Суразаков — известный тюменский журналист. Он сотрудничал с такими изданиями, как «Тюменский курьер», «Комсомольская правда», «Тюменская правда» и «Тюменская область сегодня».

В 2013 году стал главным редактором газеты «Тюменская губерния». Он также баллотировался в городскую думу от партии «Справедливая Россия», но нужного количества голосов не набрал. В 2017 году Суразаков стал секретарем в общественном совете при УМВД России по Тюмени, а в 2023 году вошел в состав общественной палаты.

Читайте также:

Душил на трупе подруги: ангарский маньяк слепил «бутерброд» из убитых

Вернулся за здоровым: мать спасла сына от рака, а отец выкрал его

«Вьетнамский мясник»: онанист разрешил снять свою казнь на 11 камер

педофилы
педофилия
происшествия
криминал
уголовные дела
дети
изнасилования
подростки
Тюмень
журналисты
Тюменская область
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Попа как орех»: гитарист Кадышевой переплюнул подтанцовку Булановой
«Напоминает дуршлаг»: военэксперт раскрыл, что происходит с ПВО на Украине
В ЦАХАЛ раскрыли детали новой атаки на Йемен
Раскрыта особенность перехваченного американского «Посейдона»
В Домодедово выявили россиянина с подозрением на опасную лихорадку
Биатлонистов из РФ не пустили на ОИ: кто из наших точно поедет в Италию
Половина поступающих в школы Петербурга детей мигрантов не прошла тест
Захарова указала на виновных в обстреле здания ЕС в Киеве
Экзотическое животное вызвало переполох в подъезде московского дома
На границе двух европейских стран появились «зубы дракона»
Биологи предупредили об опасной «зеркальной» эпидемии
Исполнитель роли Лени Голубкова в роликах «МММ» рассказал про шестерых жен
«Круче, чем Киркоров»: фанаты Кадышевой высказались о ее концерте
Секрет темного гения Сергея Мавроди: история успеха пирамиды МММ
Эксперт объяснил, почему шансы найти пловца Свечникова живым малы
Россиян предупредили о новой схеме обмана через благотворительность
Журналист угодил в новости: редактора тюменской газеты обвинили в педофилии
Ретроградные планеты в 2025 году: календарь и рекомендации
Актер Пермяков рассказал, как пирамида МММ спасла его от голодной смерти
Додик отказался от участия в президентских выборах
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.