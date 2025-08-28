День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 17:48

Российским школам посоветовали отметить юбилеи Михалкова и Жириновского

Школы могут провести мероприятия в честь юбилеев Михалкова и Жириновского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Издательство «Просвещение», выпускающее учебники для российских школ, включило юбилеи режиссера Никиты Михалкова и покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского в официальный «календарь образовательных событий и памятных дат». Документ рекомендован для использования в учебных заведениях.

Согласно примерному календарю, в октябре 2025 года предлагается отметить юбилей Михалкова, а в ноябре — 80-летие со дня рождения Жириновского. В 2024 году президент РФ Владимир Путин поручил создать оргкомитет по празднованию юбилея политика.

Помимо этих дат в список вошли: Годовщина воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией (сентябрь), День работника органов безопасности, День искусственного интеллекта. А такие праздники, как День святого Валентина (14 февраля), в календаре отсутствуют.

Ранее сообщалось, что первая рабочая неделя ноября 2025 года в России будет сокращенной и составит всего три дня. Нерабочими днями будут объявлены понедельник и вторник, 3 и 4 ноября, а также следующие суббота и воскресенье, 8 и 9 ноября.

Владимир Жириновский
Никита Михалков
юбилеи
школы
