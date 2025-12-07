Народный артист Стеблов рассказал о самочувствии после операции

Народный артист России Евгений Стеблов, который 8 декабря отметит 80-летие, рассказал в интервью NEWS.ru, что чувствует себя по возрасту. К внушительной цифре, по его словам, относится спокойно и не переживает по этому поводу.

Нормально отношусь — к тому, что уже 80 — я же не женщина. Мужчины спокойнее относятся к цифрам. Было бы здоровье, остальное приложится. У меня здоровье — слава Богу — по возрасту, — отметил актер, который несколько месяцев назад перенес операцию на руке.

Никакие праздничные торжества по случаю круглой даты Стеблов, по его словам, не планирует. Настроение не располагает к праздникам, поскольку идет СВО, напомнил собеседник.

Поздравят близкие, знакомые…. В целом же — рабочий режим. 13-го декабря буду играть в Театре Моссовета спектакль «Соло для часов с боем». И потом, как сказали в театре, будут чествовать после спектакля, — сообщил артист, который в своем возрасте продолжает играть на сцене, а также преподает студентам в институте театрального искусства на актерском факультете.

