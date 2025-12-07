ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 15:13

Народный артист Стеблов рассказал о самочувствии после операции

Евгений Стеблов: чувствую себя нормально, по возрасту

Евгений Стеблов Евгений Стеблов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Народный артист России Евгений Стеблов, который 8 декабря отметит 80-летие, рассказал в интервью NEWS.ru, что чувствует себя по возрасту. К внушительной цифре, по его словам, относится спокойно и не переживает по этому поводу.

Нормально отношусь — к тому, что уже 80 — я же не женщина. Мужчины спокойнее относятся к цифрам. Было бы здоровье, остальное приложится. У меня здоровье — слава Богу — по возрасту, — отметил актер, который несколько месяцев назад перенес операцию на руке.

Никакие праздничные торжества по случаю круглой даты Стеблов, по его словам, не планирует. Настроение не располагает к праздникам, поскольку идет СВО, напомнил собеседник.

Поздравят близкие, знакомые…. В целом же — рабочий режим. 13-го декабря буду играть в Театре Моссовета спектакль «Соло для часов с боем». И потом, как сказали в театре, будут чествовать после спектакля, — сообщил артист, который в своем возрасте продолжает играть на сцене, а также преподает студентам в институте театрального искусства на актерском факультете.

Ранее жена народного артиста России Михаила Боярского Лариса Луппиан сообщила, что он почти восстановился после полученной травмы и вернулся к репетициям в театре имени Ленсовета. Супруга актера уточнила, что к выездным киносъемкам ее муж не готов и отказывается от них, хотя сниматься приглашают часто.

До этого народный артист РСФСР Александр Збруев заявил, что с его здоровьем все в порядке. В настоящий момент, по словам актера, он проходит необходимые процедуры.

