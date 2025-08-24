Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Граждан РФ ждет сокращенная рабочая неделя в ноябре

В ноябре россиян ждет трехдневная рабочая неделя

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Первая рабочая неделя ноября 2025 года в России будет сокращенной и составит всего три дня, следует из постановления правительства. В документе указан порядок переноса выходных дней.

Нерабочими днями будут объявлены понедельник и вторник, 3 и 4 ноября, а также следующие суббота и воскресенье, 8 и 9 ноября. Таким образом, работать придется только в среду, четверг и пятницу. Предшествующая неделя, напротив, будет удлиненной — шестидневной. Это связано с официальным переносом выходного дня.

Этот продолжительный отдых идеально соединится с окончанием осенних школьных каникул, которые по рекомендации Минпросвещения пройдут с 25 октября по 2 ноября. Выходные продлятся целых четыре дня подряд, что позволит россиянам получить полноценный отдых в начале ноября.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает возможность для родителей школьников получить дополнительный выходной день 1 сентября. Инициативу объяснили тем, что родители часто не могут отводить ребенка в школу и сопровождать его на торжественные линейки и первые занятия.

