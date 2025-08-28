День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 19:51

«Напоминает дуршлаг»: военэксперт раскрыл, что происходит с ПВО на Украине

Военэксперт Марочко: система ПВО над большой частью Украины напоминает дуршлаг

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Воздушное пространство над многими населенными пунктами на Украине остается незащищенным и «напоминает дуршлаг», сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его мнению, дело в том, что командование ВСУ стягивает имеющиеся системы ПВО к критически важным объектам страны, передает радио Sputnik.

Воздушное пространство большинства населенных пунктов Украины напоминает дуршлаг. <…> ПВО подтягивают на более важные, критически важные для военно-политического руководства Украины объекты. А остальные населенные пункты просто остаются беззащитными, — поделился Марочко.

В пример он привел Харьковскую область, которая, по его словам, практически не защищена системами противовоздушной обороны. Военэксперт отметил, что в регионе лишь в некоторых местах остались устаревшие комплексы от НАТО или комплексы, оставшиеся с советских времен.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявлял, что удары по военным объектам ВСУ создают потенциал для наступления российской армии. По его мнению, эти атаки также вызывают растущее недовольство украинского населения, что может привести к политическим изменениям в Киеве.

Украина
ПВО
воздушное пространство
комплексы
военные эксперты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн рассказал, как прошла операция раненного миной оператора ВГТРК
Назван соперник ПСЖ в групповом этапе Лиги чемпионов
Массовая драка со стрельбой обернулась жертвами в Кабардино-Балкарии
Бразильский манекенщик утонул в бассейне греческого отеля
Закон о тишине в Чукотском АО: правила и штрафы
В Лондоне при странных обстоятельствах пропала 15-летняя туристка
Мерц высказался о возможности встречи Путина и Зеленского
«Обречены на газ в баллонах»: нефтяник о ценах на топливо и санкциях ЕС
Любителю сыра из России на 99 лет запретили въезд в Таиланд
Осужденный на 15 лет авторитет отправился «ковать победу в окопах»
В Белом доме ушли от ответа на вопрос о вооруженном конфликте с Венесуэлой
На грани возможностей: восхождение к российскому рекорду
Белый дом заявил о «недовольстве» Трампа
Семья с детьми лишилась квартиры из-за рака отца
В ВСУ предложили обучать детей военному делу с пятого класса
Крупнейший покупатель российской нефти нарастит импорт вопреки давлению США
Белый дом назвал дату выступления Трампа на Генассамблее ООН
Стало известно, кто решил не допускать Россию на Турнир четырех наций
Пропавший в Босфоре пловец Свечников сбежал в Турцию? Что говорит его мать
Эстония вручила ноту протеста временному поверенному в делах России
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.