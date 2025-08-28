«Напоминает дуршлаг»: военэксперт раскрыл, что происходит с ПВО на Украине Военэксперт Марочко: система ПВО над большой частью Украины напоминает дуршлаг

Воздушное пространство над многими населенными пунктами на Украине остается незащищенным и «напоминает дуршлаг», сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его мнению, дело в том, что командование ВСУ стягивает имеющиеся системы ПВО к критически важным объектам страны, передает радио Sputnik.

Воздушное пространство большинства населенных пунктов Украины напоминает дуршлаг. <…> ПВО подтягивают на более важные, критически важные для военно-политического руководства Украины объекты. А остальные населенные пункты просто остаются беззащитными, — поделился Марочко.

В пример он привел Харьковскую область, которая, по его словам, практически не защищена системами противовоздушной обороны. Военэксперт отметил, что в регионе лишь в некоторых местах остались устаревшие комплексы от НАТО или комплексы, оставшиеся с советских времен.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявлял, что удары по военным объектам ВСУ создают потенциал для наступления российской армии. По его мнению, эти атаки также вызывают растущее недовольство украинского населения, что может привести к политическим изменениям в Киеве.