Зеленский пожаловался фон дер Ляйен на «самый большой удар» по Украине Зеленский обсудил ночной удар по Киеву с главой Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, они обсудили ночной удар по Киеву, а также затронули темы дипломатической работы по урегулированию конфликта, евроинтеграции страны и 19-й пакет санкций ЕС против России.

Говорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. <...> Этой ночью был один из самых больших ударов по Украине, — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что украинские власти запросили экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов Киеву. Предполагается, что темой станет «Поддержание мира и безопасности на Украине». Дата запрашиваемого Украиной мероприятия не раскрывается.

До этого стало известно, что бойцы ВС России атаковали военные объекты в Киеве, которые работают на нужды ВСУ. Около полуночи 28 августа появилась информация, что в небе Украины обнаружены 100 ударных дронов, часть из них облетела Киев и направилась в сторону Винницкой области. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

На фоне произошедшего Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией в формате встречи лидеров, поскольку это, по его словам, «единственный действенный формат». Свои намерения украинский лидер подтвердил в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.