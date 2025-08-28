День знаний — 2025
28 августа 2025 в 18:43

Зеленский пожаловался фон дер Ляйен на «самый большой удар» по Украине

Зеленский обсудил ночной удар по Киеву с главой Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, они обсудили ночной удар по Киеву, а также затронули темы дипломатической работы по урегулированию конфликта, евроинтеграции страны и 19-й пакет санкций ЕС против России.

Говорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. <...> Этой ночью был один из самых больших ударов по Украине, — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что украинские власти запросили экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов Киеву. Предполагается, что темой станет «Поддержание мира и безопасности на Украине». Дата запрашиваемого Украиной мероприятия не раскрывается.

До этого стало известно, что бойцы ВС России атаковали военные объекты в Киеве, которые работают на нужды ВСУ. Около полуночи 28 августа появилась информация, что в небе Украины обнаружены 100 ударных дронов, часть из них облетела Киев и направилась в сторону Винницкой области. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

На фоне произошедшего Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией в формате встречи лидеров, поскольку это, по его словам, «единственный действенный формат». Свои намерения украинский лидер подтвердил в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Киев
удары
