Ведущий шоу «Танцы на льду» снова попал в больницу РЕН ТВ: Юрия Николаева госпитализировали в Москве

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что российский телеведущий Юрий Николаев был доставлен в одну из больниц Москвы, это уже второй раз за последние несколько месяцев. По данным источника, артисту стало плохо утром 4 ноября у себя дома, поэтому приехавшим на вызов медикам пришлось его госпитализировать.

Как отмечает РЕН ТВ, длительное время Николаев борется с онкологическим заболеванием. 76-летний артист наиболее известен зрителям как ведущий программы «Утренняя звезда», а также шоу «Танцы на льду» и «Танцы со звездами». В качестве киноактера снимался в фильмах «Большие перегоны» (1971), «Девушка из камеры № 25» (1971) и других.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в октябре Николаева экстренно госпитализировали с обострением болезни легких. По информации канала, в организм народного артиста попал вирус, и в результате он начал задыхаться. По сведениям Mash, Николаев падал при ходьбе, плохо разговаривал, жаловался на сильную одышку, кашель, слабость и головокружение.

