Путин поручил расширить программу двух видов ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить программу дальневосточной и арктической ипотек, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля. Срок выполнения — до 1 декабря 2025 года.

Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в условия программы «Дальневосточная и арктическая ипотека», — сказано в документе.

Согласно распоряжению, ипотека будет распространяться на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года, при этом требование о возрасте заемщика учитываться не будет. Кроме того, она будет распространяться на вторичный рынок жилья в городах, где либо не ведется строительство многоквартирных домов, либо количество строящихся домов не превышает двух, согласно данным проектных деклараций.

Ранее заместитель руководителя ипотечного департамента риелторской компании «Этажи» Татьяна Решетникова заявила, что для получения ипотечного кредита на рыночных условиях россиянам нужно иметь ежемесячный доход не менее 58,5 тыс. рублей. В таком случае ежемесячный платеж составит около 40,9 тыс. рублей.