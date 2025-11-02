Решение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перевооружении Европейского союза ведет к военному конфликту, заявил в соцсети X член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема. По его словам, это опасный путь.

Я не согласен с тем, что лидер ЕС перевооружает Европу, это опасный путь, который ведет к войне, — указал Мема.

До этого председатель Европейской комиссии призвала к усилению давления на Россию для принуждения к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. По ее мнению, скоординированные санкции играют ключевую роль, поскольку якобы усиливают воздействие на Российскую Федерацию и ускоряют достижение мира.

Ранее немецкие СМИ раскритиковали главу Еврокомиссии за многочисленные инициативы, которые не подкреплены реальными возможностями для реализации. Журналисты отмечают, что политик регулярно участвует в обсуждении острых проблем ЕС, но ее предложения часто оказываются недостаточно продуманными. В качестве примера приводится план по отказу от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году, сложности реализации которого в Евросоюзе якобы недооценили.