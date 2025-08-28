В Госдуме высказались об ударе по представительству ЕС в Киеве Депутат Чепа назвал удар по представительству ЕС в Киеве провокацией Украины

Удар по зданию представительства Европейского союза в Киеве может быть провокацией со стороны Украины, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Lenta.ru. Парламентарий напомнил о предыдущих инцидентах, которые, по его мнению, были организованы украинской стороной.

Мы прекрасно понимаем провокации Украины. <…> Это Украина специально делает, в том числе и те провокации, когда мы говорим, допустим, о временном соглашении о прекращении огня. Я на 100% уверен, что любое такое соглашение будет нарушено и будут попытки обвинить в этом Россию. Откуда прилетел этот удар? Никто не разбирается, — сказал Чепа.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что здание представительства Европейского союза в Киеве получило повреждения в ночь на четверг, 28 августа. Она подчеркнула, что никто из сотрудников посольства не пострадал. В здании представительства ЕС были выбиты окна. Министерство обороны России при этом неоднократно подчеркивало, что войска не наносят удары по гражданским объектам.

Также глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила в соцсети X, что после повреждения здания представительства Евросоюза в Киеве в дипломатическую службу ЕС вызовут российского посла в Брюсселе. Урон дипмиссии был зафиксирован после ночных взрывов.