28 августа 2025 в 15:55

Брюссель вызвал российского посла из-за повреждения здания в Киеве

Каллас сообщила о вызове российского посла из-за повреждения дипмиссии в Киеве

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

После повреждения здания представительства Евросоюза в Киеве в дипломатическую службу ЕС вызовут российского посла в Брюсселе, сообщила в соцсети X глава европейской дипломатии Кая Каллас. Урон дипмиссии был зафиксирован после ночных взрывов.

В ответ мы вызываем российского посла в Брюсселе, — написала Каллас.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что здание представительства Европейского союза в Киеве получило повреждения в ночь на четверг, 28 августа. Она подчеркнула, что никто из сотрудников посольства не пострадал. В здании представительства ЕС были выбиты окна. Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что войска не наносят удары по гражданским объектам.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова Каллас о недоверии к договоренностям с Россией отражают деградацию внешнеполитических методов Брюсселя. Он подчеркнул, что ЕС сознательно продолжает конфронтационную линию. Лавров добавил, что Евросоюз намерен «продолжать подпитывать ВСУ» и «штамповать новые санкции» вне зависимости от любых соглашений.

