Врач раскрыл, какие страшные болезни можно подхватить в жарких странах

В экзотических странах есть риск заразиться тропической малярией, прививки от которой сейчас не делают, заявил «Москве 24» инфекционист Владимир Никифоров. В странах Юго-Восточной Азии туристы могут подхватить лихорадку Денге — от нее есть вакцина, однако ее ставят только тем, кто уже переболел.

В странах Южной Америки и экваториальной Африки есть риск заразиться желтой лихорадкой, но от нее существует вакцина, которую делают за 10 дней до выезда за рубеж. Специалисты считают, что такой прививки хватает на всю жизнь, — отметил Никифоров.

Помимо этого, отдыхающие на курортах в жарких странах могут подхватить лихорадку чикунгунья. От этого заболевания нет вакцины, поскольку оно, как правило, легко протекает у пациентов, отметил инфекционист. В Африке также есть риск заболеть лихорадками Эбола и Марбург.

Ранее эпидемиолог Диана Кудухова заявила, что для защиты от комаров, переносящих малярию, на отдыхе необходимо наносить на открытые участки тела репелленты. По ее словам, средства нужно своевременно обновлять каждые два-три часа.