Эпидемиолог дала советы, как уберечь себя от малярии на отдыхе

Для защиты от комаров, переносящих малярию, на отдыхе необходимо наносить на открытые участки тела репелленты, заявила «Вечерней Москве» эпидемиолог Диана Кудухова. По ее словам, средства нужно своевременно обновлять каждые два-три часа.
Надевать надо светлую одежду, чтобы она была обязательно с длинными рукавами. Штаны тоже должны быть длинными. Нужно максимально укрыть свою кожу и носить головные уборы. Это поможет избежать укусов, — порекомендовала Кудухова.
Жилье на период отдыха она порекомендовала защитить москитными сетками. Желательно закрывать ими не только окна и дверные проемы, но и кровать. Кроме этого, лучше не выходить на улицу ранним утром или поздним вечером — в это время комары наиболее активны.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обитающие в России комары не представляют большой эпидемической угрозы, так как не переносят серьезных тропических болезней. По ее словам, опасаться стоит только завозных случаев.