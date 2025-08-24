Глава Роспотребнадзора раскрыла, грозит ли россиянам эпидемия из-за комаров

Обитающие в России комары не представляют большой эпидемиологической угрозы, так как не переносят опасных тропических болезней, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС. По ее словам, опасаться стоит только завозных случаев.

На сегодняшний день ситуация стабильна и комары в России высоких рисков не представляют. Ни малярию, ни лихорадки экзотические, и тем более лихорадку чикунгунья комары в Российской Федерации сегодня не переносят, они этими вирусами не заражены. Но завозные случаи могут быть, — поделилась Попова.

Глава надзорного органа также отметила ,что в России на сегодняшний день не зафиксировано ни одного завозного случая лихорадки чикунгунья. Она подчеркнула, что с 2016 года почти во всех регионах страны проводятся ларвицидные обработки.

До этого главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что эпидемиологическая опасность из-за лихорадки чикунгунья в России отсутствует. Однако риск возникновения завозных случаев инфекции сохраняется.