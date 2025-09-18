Варенье из инжира — лучше, чем на Востоке! 8 идеальных рецептов на зиму

Варенье из инжира — лучше, чем на Востоке! 8 идеальных рецептов на зиму

Инжирное варенье — изысканное лакомство, которое украсит любой зимний вечер. Мы собрали восемь проверенных рецептов: от нежной классики до пикантных сочетаний с пряностями. Все варианты просты в приготовлении и гарантированно станут хитом ваших домашних заготовок.

Классическое варенье из инжира

1 кг спелого инжира моем, удаляем плодоножки, нарезаем четвертинками. Подготавливаем сироп: 1,2 кг сахара заливаем 300 мл воды, доводим до кипения. Заливаем инжир горячим сиропом, оставляем на 6–8 часов для выделения сока. Варим в три приема по 5 минут с полным остыванием между варками. В последнюю варку добавляем сок половины лимона. Разливаем по стерильным банкам, закатываем. Нежный вкус с медовыми нотками.

Инжирное варенье с лимоном и имбирем

1 кг инжира нарезаем кубиками. Цедру 1 лимона натираем, сок выжимаем. 50 г свежего имбиря измельчаем. Варим сироп из 1 кг сахара и 200 мл воды. Добавляем инжир, цедру, имбирь и лимонный сок. Варим 35–40 минут на медленном огне до загустения. Освежающий цитрусово-пряный вкус.

Рецепты варенья из инжира Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Варенье из инжира с грецкими орехами

1 кг инжира разрезаем пополам, не дорезая до конца. 200 г грецких орехов слегка обжариваем, измельчаем. Начиняем инжир орехами. Варим сироп из 1 кг сахара и 400 мл воды. Заливаем инжир сиропом, варим 45 минут. Сытный десерт с хрустящей текстурой.

Инжир с апельсином и корицей

К нарезанным плодам добавьте дольки апельсина и немного его сока. Засыпьте смесь сахаром и оставьте на пару часов, затем варите 20–25 минут, пока плоды не станут мягкими, а сироп — янтарным и густым.

Пряное варенье с кардамоном и гвоздикой

1 кг инжира нарезаем. 5 коробочек кардамона измельчаем, 3 бутона гвоздики добавляем. Варим сироп из 1 кг сахара и 300 мл воды с пряностями. Процеживаем, заливаем инжир. Варим 40 минут. Экзотический восточный вкус.

Инжирное варенье с ванилью

1 кг инжира нарезаем. 1 стручок ванили разрезаем вдоль. Варим сироп из 1 кг сахара и 200 мл воды с ванилью. Добавляем инжир, варим 35 минут. Удаляем ваниль. Нежный сливочный вкус.

Инжирное варенье: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Варенье с инжиром и грушей

500 г инжира и 500 г груш нарезаем кубиками. Сок 1 лимона. Варим сироп из 1 кг сахара и 200 мл воды. Добавляем фрукты, варим 45 минут. В конце вливаем лимонный сок. Сбалансированный вкус с летними нотками.

Диетическое варенье без сахара

1 кг инжира измельчаем блендером. Добавляем 200 г фиников без косточек, сок 1 лимона. Варим 20 минут, постоянно помешивая. Натуральная сладость без добавленного сахара.

Советы для идеального варенья

Выбирайте слегка недозрелый инжир — он лучше держит форму.

Для аромата добавляйте пряности в конце варки.

Стерилизуйте банки не менее 10 минут.

Храните в прохладном темном месте до одного года.

Чтобы варенье получилось красивым и не потемнело, не переваривайте инжир — он должен лишь стать мягким и пропитаться сиропом. Подайте его к утренним тостам, сырной тарелке или используйте как начинку для домашних пирогов.

Посмотрите 9 рецептов грушевого варенья на зиму — от классики до неожиданных сочетаний — у нас на сайте.