Диетолог раскрыла, кому опасно употреблять инжир

Свежий инжир опасен грубыми косточками, заявила диетолог Наталья Павлюк. По ее словам, которые передает «Радио 1», поэтому людям с проблемами ЖКТ лучше с осторожностью употреблять этот фрукт.

Людям с проблемами ЖКТ лучше с осторожностью употреблять этот продукт. <…> При снижении веса рекомендуется есть инжир только два раза в неделю и не более 20 граммов, — сказала Павлюк.

Ранее специалисты Роспотребнадзора заявили, что при железодефицитной анемии следует добавлять в рацион инжир. По их словам, в этом фрукте обилие железа и калия. Он также стабилизирует уровень сахара в крови и улучшает пищеварительные процессы. Кроме того, употребление инжира позволяет снизить риск сердечно-сосудистых болезней.