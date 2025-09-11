Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 17:52

Диетолог раскрыла, кому опасно употреблять инжир

Диетолог Павлюк: людям с проблемами ЖКТ инжир лучше употреблять осторожно

Фото: Apa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Свежий инжир опасен грубыми косточками, заявила диетолог Наталья Павлюк. По ее словам, которые передает «Радио 1», поэтому людям с проблемами ЖКТ лучше с осторожностью употреблять этот фрукт.

Людям с проблемами ЖКТ лучше с осторожностью употреблять этот продукт. <…> При снижении веса рекомендуется есть инжир только два раза в неделю и не более 20 граммов, — сказала Павлюк.

Ранее специалисты Роспотребнадзора заявили, что при железодефицитной анемии следует добавлять в рацион инжир. По их словам, в этом фрукте обилие железа и калия. Он также стабилизирует уровень сахара в крови и улучшает пищеварительные процессы. Кроме того, употребление инжира позволяет снизить риск сердечно-сосудистых болезней.

