В Роспотребнадзоре назвали лучший продукт в борьбе с анемией

В Роспотребнадзоре посоветовали при анемии употреблять инжир

При железодефицитной анемии следует добавить в рацион инжир, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор. По словам специалистов, в этом продукте обилие железа и калия.

Этот фрукт стабилизирует уровень сахара в крови, а также улучшает пищеварительные процессы, отметили в ведомстве. Кроме того, употребление инжира позволяет снизить риск сердечно-сосудистых болезней.

Эксперты посоветовали употреблять по два-три свежих плода в день — примерно 100 г. При выборе продукта важно оценивать его внешний вид. Качественный инжир имеет равномерную окраску без темных пятен.

