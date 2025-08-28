День знаний — 2025
28 августа 2025 в 11:04

В Роспотребнадзоре назвали лучший продукт в борьбе с анемией

В Роспотребнадзоре посоветовали при анемии употреблять инжир

При железодефицитной анемии следует добавить в рацион инжир, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор. По словам специалистов, в этом продукте обилие железа и калия.

Этот фрукт стабилизирует уровень сахара в крови, а также улучшает пищеварительные процессы, отметили в ведомстве. Кроме того, употребление инжира позволяет снизить риск сердечно-сосудистых болезней.

Эксперты посоветовали употреблять по два-три свежих плода в день — примерно 100 г. При выборе продукта важно оценивать его внешний вид. Качественный инжир имеет равномерную окраску без темных пятен.

Ранее трихолог Наталья Яковлева заявила, что причины преждевременного появления седины могут быть обусловлены внешними факторами. Вредные привычки, неправильное питание, стрессы, проблемы с ЖКТ, анемия, эндокринные расстройства и гиперфункция щитовидки могут способствовать поседению волос.

