Вкуснее пончиков! Ароматные булочки с ореховой начинкой — просто и необычно

Булочки с ореховой начинкой — это та самая выпечка, от аромата которой сбегаются все домочадцы. Эти нежные, воздушные плюшки с насыщенной ореховой начинкой и сладкой глазурью становятся главным героем любого чаепития. Они напоминают детство, бабушкину кухню и то самое тепло, которое дарит только домашняя выпечка. Да, с дрожжевым тестом нужно немного повозиться, но результат того стоит — румяные, ароматные булочки тают во рту и дарят настоящее наслаждение!

Вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл молока, 100 г сахара, 10 г сухих дрожжей, 2 яйца, 100 г сливочного масла, щепотка соли; для начинки — 200 г молотых грецких орехов, 100 г сахара, 1 белок; для глазури — 100 г сахарной пудры, 2-3 ст. л. лимонного сока. Подогрейте молоко, растворите в нем дрожжи и ложку сахара. Добавьте растопленное масло, яйца, оставшийся сахар, соль и постепенно вводите муку. Замесите тесто, накройте и поставьте в тепло на 1 час. Для начинки смешайте орехи, сахар и белок. Подошедшее тесто раскатайте в пласт, распределите начинку, сверните рулетом и нарежьте на порционные булочки. Выложите на противень, оставьте на 20 минут для расстойки. Выпекайте 25 минут при 180 °C. Смешайте сахарную пудру с лимонным соком и полейте теплые булочки.

