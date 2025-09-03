Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 19:17

Индийский соус из слив с имбирем и кардамоном: классный рецепт

Индийский соус из слив с имбирем и кардамоном: классный рецепт Индийский соус из слив с имбирем и кардамоном: классный рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Изысканный соус с балансом сладости, кислинки и пряной сложности. Это мы про соус из слив, который готовят в Индии. Рецепт чатни — в материале NEWS.ru.

Нужны: сливы сорта «венгерка» — 1 кг (без косточек, нарезанные дольками), лук красный — 2 крупные головки (кубиками), имбирь свежий — 50 г (мелко рубленный), чеснок — 5 зубчиков (тонко нарезанный), сахар — 200 г, уксус яблочный — 150 мл, изюм — 100 г, оливковое масло — 50 мл, семена горчицы — 1 ст. л., зерна кардамона — 1 ч. л. (раздробленные в ступке), корица молотая — ½ ч. л., перец чили хлопьями — 1 ч. л., соль— 1 ч. л.

Соус из слив на зиму готовится так: обжариваем сначала зерна горчички, потом кидаем на сковороду лук, имбирь и чесночек. Держите на огне пару минут. Добавьте главный фрукт, изюм, все специи и сахарок. Потом нужен уксус.

Доведите до кипения соус из слив и убавьте огонь. Томите под крышкой 35–40 минуток, помешивая. Горячий чатни разложите в стерильные банки, закатайте.

Ранее NEWS.ru писал о маринованных помидорах с кумкватом.

общество
кулинария
рецепты
домашние заготовки
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол высказался о грубых словах Мерца в адрес Путина
Путин сделал неожиданное признание о боях на Украине
Окутанный ядовитым дымом Калуш после массированной атаки попал на видео
Политолог объяснил страх Трампа из-за «заговора» России, Китая и КНДР
Харьковчанин с раскладной дубинкой защитил земляка от сотрудников ТЦК
Продюсер рассказал, как могут наказать Егора Крида
Колонну НАТО «утрамбовали», диаспоры в ужасе, десант в Одессе: что дальше
Звезда «6 кадров» высказался о Галкине и Назарове
Минюст предложил обеспечивать малышей в колониях зубной пастой и шампунем
Трогавший за промежность девочку в «Лондон Молле» поплатился за выходку
«Папины дочки», романы, свадьба с Миногаровой: как живет Александр Горчилин
Американист назвал виновного в «заговоре» РФ, Китая и КНДР против США
Российские кочевницы получили новые права
Путин ответил на обвинения американских СМИ в адрес Уиткоффа
Международный парад парусов прошел в рамках ВЭФ
Трамп пообещал Путину «нечто», если будет недоволен решением по Украине
Трамп раскрыл свои планы, в которых есть Путин
Новые условия семейной ипотеки: кто сохранит на нее право, кто потеряет
Трамп высказался о своих отношениях с главами России, Китая и КНДР
Епископа УПЦ насильно мобилизовали и отправили на украинский полигон
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.