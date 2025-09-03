Индийский соус из слив с имбирем и кардамоном: классный рецепт

Изысканный соус с балансом сладости, кислинки и пряной сложности. Это мы про соус из слив, который готовят в Индии. Рецепт чатни — в материале NEWS.ru.

Нужны: сливы сорта «венгерка» — 1 кг (без косточек, нарезанные дольками), лук красный — 2 крупные головки (кубиками), имбирь свежий — 50 г (мелко рубленный), чеснок — 5 зубчиков (тонко нарезанный), сахар — 200 г, уксус яблочный — 150 мл, изюм — 100 г, оливковое масло — 50 мл, семена горчицы — 1 ст. л., зерна кардамона — 1 ч. л. (раздробленные в ступке), корица молотая — ½ ч. л., перец чили хлопьями — 1 ч. л., соль— 1 ч. л.

Соус из слив на зиму готовится так: обжариваем сначала зерна горчички, потом кидаем на сковороду лук, имбирь и чесночек. Держите на огне пару минут. Добавьте главный фрукт, изюм, все специи и сахарок. Потом нужен уксус.

Доведите до кипения соус из слив и убавьте огонь. Томите под крышкой 35–40 минуток, помешивая. Горячий чатни разложите в стерильные банки, закатайте.

