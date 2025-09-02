Рецепт с кумкватом: готовим маринованные помидоры на зиму

У NEWS.ru есть эксклюзивный рецепт для гурманов! Он сочетает в себе сладость тропических фруктов, пряную остроту и цветочные акценты. Необычные маринованные помидоры на зиму — в нашем материале.

Нужны: томаты сорта «коктейльные» — 450 г, кумкват свежий — 80 г, лемонграсс — 1 стебель, имбирь маринованный — 25 г, перец чили — 2 шт., мед акациевый — 40 г, соль гималайская розовая — 15 г, уксус рисовый — 60 мл, вода — 400 мл, семена фенхеля — 3 г, цветы лаванды сушеные — 1 г.

Маринованные помидоры на зиму готовятся так: кумкват нарежьте тонкими кольцами, удалите косточки. Лемонграсс измельчите, слегка отбейте молотком. Чили разрежьте вдоль, сохраните семена для остроты. Имбирь нарежьте лепестками.

На дно чистой банки уложите цветы лаванды, семена фенхеля, лемонграсс, 1/2 часть кумквата и имбиря. Разместите томаты, переслаивая оставшимися кумкватом и чили. Приготовьте маринад из воды, соли и меда, добавьте рисовый уксус. Залейте им томаты, оставив 1,5 см до горловины. Накройте крышкой. Стерилизуйте при 85 °C 12 минут. Укупорьте маринованные помидоры на зиму и оставьте перевернутые вверх дном банки на 48 часов.