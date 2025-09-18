В Госдуме нашли способ сократить дефицит бюджета

Прогрессивный налог на сверхдоходы в размере 60% позволит сократить дефицит бюджета в России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Николай Арефьев. По его словам, такая мера затронет менее 1% населения. Депутат отметил, что прогрессивный налог на сверхдоходы также позволит избежать повышения НДС до 22%.

Я не думаю, что нужно поднимать НДС до 22%, чтобы сократить дефицит бюджета. У меня другое предложение. За полгода олигархи заработали 2 трлн рублей. Давайте введем прогрессивный подоходный налог до 60% на сверхдоходы и налог в 80% на дивиденды по акциям акционерных обществ, если они превышают сверхдоходы. Тогда закроем все проблемы. Пострадает менее 1% нашего населения, а при поднятии НДС — все население страны. Олигархи каждый год увеличивают свое состояние на $25 млрд. Они с голоду не помрут, ничего с ними не будет, — пояснил Арефьев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения ряда СМИ о планах правительства повысить налог на добавленную стоимость в следующие годы. Вместо этого представитель Кремля посоветовал обращаться непосредственно в кабмин, который занимается вопросами бюджета.