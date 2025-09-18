Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 14:57

Работодатели в Подмосковье начнут активнее трудоустраивать ветеранов СВО

В Подмосковье пройдет конкурс для работодателей, трудоустраивающих ветеранов СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Подмосковье запустят конкурс для работодателей, чтобы те активнее трудоустраивали бывших участников СВО. Этот вопрос обсудили на 117-м заседании Московской областной думы, трансляция которого велась на официальном сайте законодательного органа. По словам председателя комитета по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, он пройдет в три этапа с 29 сентября по 15 декабря.

Конкурс «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий в Московской области» проводится в целях распространения принципов социального партнерства, обеспечения занятости ветеранов боевых действий, включая участников специальной военной операции, повышения эффективности трудового потенциала региона, стимулирования работодателей к повышению уровней социальной поддержки работников из числа ветеранов боевых действий, — рассказал он.

Критерием отбора победителей среди работодателей станет количество трудоустроенных ветеранов спецоперации. Отдельно будет учитываться число сотрудников с инвалидностью, уровень их заработной платы, а также предоставляемые льготы.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллин заявила, что напряженность на российском рынке труда начала постепенно снижаться. Об этом глава регулятора сообщила на Московском финансовом форуме.

Подмосковье
ветераны
трудоустройство
рынок труда
