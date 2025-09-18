Работодатели в Подмосковье начнут активнее трудоустраивать ветеранов СВО В Подмосковье пройдет конкурс для работодателей, трудоустраивающих ветеранов СВО

В Подмосковье запустят конкурс для работодателей, чтобы те активнее трудоустраивали бывших участников СВО. Этот вопрос обсудили на 117-м заседании Московской областной думы, трансляция которого велась на официальном сайте законодательного органа. По словам председателя комитета по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, он пройдет в три этапа с 29 сентября по 15 декабря.

Конкурс «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий в Московской области» проводится в целях распространения принципов социального партнерства, обеспечения занятости ветеранов боевых действий, включая участников специальной военной операции, повышения эффективности трудового потенциала региона, стимулирования работодателей к повышению уровней социальной поддержки работников из числа ветеранов боевых действий, — рассказал он.

Критерием отбора победителей среди работодателей станет количество трудоустроенных ветеранов спецоперации. Отдельно будет учитываться число сотрудников с инвалидностью, уровень их заработной платы, а также предоставляемые льготы.

