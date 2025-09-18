Дмитрий Козак уходит из АП: причины, новое назначение, биография

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подал в отставку, сообщили в Кремле. Кто стал инициатором отставки Козака, каковы итоги его работы в высших эшелонах власти, уйдет ли чиновник из политики в бизнес?

Кто стал инициатором отставки Дмитрия Козака

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил СМИ, что заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак подал в отставку. Это произошло по его собственной инициативе.

«Мы пока указ не публиковали, указа нет. Я могу подтвердить, что действительно он подал в отставку. Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку. Это действительно так. По собственному желанию», — сообщил Песков журналистам.

Вчера два источника сообщили СМИ, что Козак в выходные (13–14 сентября) написал заявление об уходе по собственному желанию. Утверждалось, что Козак рассматривает различные предложения о переходе в бизнес-структуры.

Какой может быть дальнейшая карьера Дмитрия Козака

Сообщения о том, что Козак может уйти в отставку с поста замглавы АП, появились в конце августа.

Президент Владимир Путин 29 августа подписал указ, который упразднял управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству в АП. За работу этих подразделений отвечал Козак. Вместо них в структуре АП появилось новое управление — по стратегическому партнерству и сотрудничеству, которое может возглавить замглавы Россотрудничества Игорь Чайка.

В тот же день источники, близкие к АП и полпредству в СЗФО, сообщили СМИ, что Козак является кандидатом на пост полпреда президента в СЗФО. В Кремле отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию: Песков назвал ее «кадровыми гаданиями».

Владимир Путин и Дмитрий Козак Фото: kremlin.ru

Кем работал Дмитрий Козак, как попал в администрацию президента РФ

Дмитрий Козак считается одним из самых давних соратников президента Владимира Путина, он проработал с российским лидером почти 25 лет, а знаком даже больше.

Козак родился в 1958 году в селе Бандурово Украинской ССР. В 1985 году он окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета. Начал работу в качестве прокурора в Ленинградской прокуратуре.

В 1990–1994 годах Дмитрий Козак руководил юридическим управлением Санкт-Петербургского горсовета народных депутатов (позднее — горсобрания), а в сентябре 1994 года возглавил юридический комитет мэрии Санкт-Петербурга при мэре Анатолии Собчаке. За несколько месяцев до этого, в марте 1994 года, Владимир Путин стал первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга.

После поражения Собчака на выборах в 1996 году Путин уволился, а Козак сохранил свой пост. В 1998 году он стал вице-губернатором при первом губернаторе Владимире Яковлеве, однако в декабре уволился и направился в Москву.

В августе 1999 года Путин стал и. о. премьер-министра, а Козака назначили сначала заместителем, а затем руководителем аппарата правительства РФ в статусе министра. В июне 2000 года, через месяц после вступления Путина на пост президента России, Козак перешел на работу в администрацию президента. К 2003 году он стал первым замглавы АП.

«Козак не просто управлял клерками в Белом доме. Задолго до президентских выборов 2004 года, где он руководил штабом Путина, Козак подготовил и начал реализовывать административную реформу, призванную изменить суть и правила функционирования всей государственной машины», — отмечает журналист Глеб Черкасов.

Владимир Путин и Дмитрий Козак, 1999 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости

В сентябре 2004 года Дмитрий Козак был назначен постпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. После трагедии в Беслане он возглавил особую федеральную комиссию по Северному Кавказу, которая занималась анализом ситуации в регионе и готовила меры по наведению порядка.

В 2008 году Козак несколько месяцев был министром регионального развития, однако затем на 11 с лишним лет занял пост вице-премьера в правительствах Владимира Путина и Дмитрия Медведева. В этом качестве он курировал проведение Олимпиады в Сочи в 2014 году, за что был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В январе 2020 года, когда ушел в отставку кабинет Медведева, Козак вернулся в АП. Со стороны России он участвовал в работе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе (Россия, Украина и ОБСЕ), а также «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция).

Накануне начала спецоперации на Украине на заседании Совбеза 21 февраля 2022 года Козак констатировал: переговорный процесс по Минским соглашениям находится на «нулевой отметке с 2015 года» и Киев саботирует любой диалог с народными республиками Донбасса.

Западные СМИ утверждали, что в первые часы после начала СВО Козак якобы звонил в Киев с предложением сдаться. Однако начальник офиса президента Украины Андрей Ермак ответил матом.

Из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине Козак находится под персональными санкциями ряда стран.

