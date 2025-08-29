День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 06:39

«Кадровые гадания»: Песков не стал комментировать сообщения о Козаке

Песков назвал гаданиями новости о кандидатуре Козака на пост полпреда в СЗФО

Дмитрий Козак Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев относительно возможного выдвижения Дмитрия Козака на пост полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе. До этого издание «Ведомости» со ссылкой на три анонимных источника сообщило о такой возможности.

Мы же никогда кадровые гадания не комментируем, — отрезал Песков.

Он подчеркнул, что администрация президента традиционно не сообщает о таких новостях до официальных объявлений. Пресс-секретарь Кремля призвал дождаться точной и подробной информации.

Дмитрий Козак занимает должность заместителя руководителя администрации президента РФ с января 2020 года. До этого он находился на различных высоких государственных постах, включая должности вице-премьера и министра по развитию Дальнего Востока.

Ранее Песков прокомментировал выход фильма «Кремлевский волшебник» (The Wizard of the Kremlin, 2025) французского режиссера Оливье Ассайаса. По его словам, в Кремле картину пока не видели. В ленте снялся британский актер Джуд Лоу, который играет российского лидера Владимира Путина.

Дмитрий Песков
Дмитрий Козак
полпреды
сзфо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист рассказала о новых штрафах для дачников с 1 сентября
Российским подросткам позволят работать в летние каникулы
Груды человеческих останков найдены в часе езды от города греха
«Песок и полотенце»: названы необычные упражнения для развития мышц рук
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 29 августа
Стало известно, чего испугались колумбийские наемники на Украине
Огневой мешок для ВСУ, гибель наемника: новости СВО к утру 29 августа
«Жил в нищете»: «Леня Голубков» об «МММ», смерти Мавроди, Ельцине
На Украине пришли в ярость из-за флага России на Венецианском кинофестивале
Суд решил судьбу наследницы создателя сырков «Б. Ю. Александров»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 августа
Во Франции узнали истинное отношение Трампа к Украине на переговорах
Наступление ВС РФ на Харьков 29 августа: малолетние девочки-солдаты, Липцы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 августа: инфографика
Российские силы сбили за ночь 54 дрона ВСУ
Тульская область снова попала под удар БПЛА
Атака ВСУ на Орел 29 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Силы ПВО защитили Тверь от атаки украинских дронов
Жорин ответил, какой государственный орган могут заменить нейросети
Оборона ВСУ продолжает терять свою целостность
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.