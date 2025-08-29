«Кадровые гадания»: Песков не стал комментировать сообщения о Козаке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев относительно возможного выдвижения Дмитрия Козака на пост полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе. До этого издание «Ведомости» со ссылкой на три анонимных источника сообщило о такой возможности.
Мы же никогда кадровые гадания не комментируем, — отрезал Песков.
Он подчеркнул, что администрация президента традиционно не сообщает о таких новостях до официальных объявлений. Пресс-секретарь Кремля призвал дождаться точной и подробной информации.
Дмитрий Козак занимает должность заместителя руководителя администрации президента РФ с января 2020 года. До этого он находился на различных высоких государственных постах, включая должности вице-премьера и министра по развитию Дальнего Востока.
