«Кадровые гадания»: Песков не стал комментировать сообщения о Козаке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев относительно возможного выдвижения Дмитрия Козака на пост полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе. До этого издание «Ведомости» со ссылкой на три анонимных источника сообщило о такой возможности.

Мы же никогда кадровые гадания не комментируем, — отрезал Песков.

Он подчеркнул, что администрация президента традиционно не сообщает о таких новостях до официальных объявлений. Пресс-секретарь Кремля призвал дождаться точной и подробной информации.

Дмитрий Козак занимает должность заместителя руководителя администрации президента РФ с января 2020 года. До этого он находился на различных высоких государственных постах, включая должности вице-премьера и министра по развитию Дальнего Востока.

Ранее Песков прокомментировал выход фильма «Кремлевский волшебник» (The Wizard of the Kremlin, 2025) французского режиссера Оливье Ассайаса. По его словам, в Кремле картину пока не видели. В ленте снялся британский актер Джуд Лоу, который играет российского лидера Владимира Путина.