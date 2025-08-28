День знаний — 2025
28 августа 2025 в 09:42

Песков раскрыл, видели ли в Кремле фильм с Джудом Лоу в роли Путина

Песков заявил, что фильм с Джудом Лоу в роли Путина в Кремле пока не смотрели

Кадр из фильма «Кремлевский волшебник» Кадр из фильма «Кремлевский волшебник» Фото: Gaumont

Фильм «Кремлевский волшебник» (The Wizard of the Kremlin, 2025) французского режиссера Оливье Ассайаса в Кремле пока не видели, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ленте снялся британский актер Джуд Лоу, который играет российского лидера Владимира Путина.

Нет. Пока не смотрели, — сказал представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос, видели ли в администрации главы государства фильм до премьеры и можно ли по опубликованным кадрам оценить воплощение актером образа Путина. Других комментариев по этой теме от пресс-секретаря лидера не прозвучало.

Ранее появился первый кадр из фильма «Кремлевский волшебник». На нем можно увидеть Джуда Лоу в образе президента России. В фильме на основе одноименной книги швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи, также снялись Алисия Викандер, Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж.

Стало известно, что «Кремлевского волшебника» покажут на Венецианском кинофестивале. Официальной датой премьеры на родине режиссера — во Франции — обозначено 21 января 2026 года.

