День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 02:28

Назван кандидат на пост главы нового управления в Кремле

РБК: Игорь Чайка стал кандидатом на должность главы нового управления в Кремле

Игорь Чайка Игорь Чайка Фото: Anton Vaganov/TASS/Global Look Press

Заместитель главы Россотрудничества Игорь Чайка рассматривается в качестве основного кандидата на должность руководителя нового управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству в администрации президента, сообщили источники РБК, знакомые с ситуацией в кремлевских структурах. Назначение связано с недавней реорганизацией, в ходе которой были упразднены два управления, занимавшиеся вопросами приграничного сотрудничества и международных культурных связей.

До публикации указа рано говорить о финальном решении, — указано в сообщении.

При этом источники добавили, что на должность «собеседовались многие». Но именно Чайка «хочет много работать» и уже делает это.

Указ президента России Владимира Путина об упразднении прежних управлений и создании новой структуры был подписан 29 августа. Новое управление займется координацией стратегического партнерства, прежде всего со странами постсоветского пространства. Ранее эти функции были распределены между упраздненными управлениями, которые курировались заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.

Кандидатура Чайки рассматривается как логичный выбор учитывая его опыт международной работы в Россотрудничестве. Окончательное решение о назначении будет принято после завершения всех согласований.

Ранее в Сети появилась информация о возможном выдвижении Козака на пост полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев относительно этой новости, отметив, что «кадровые слухи» не оценивает.

Игорь Чайка
Кремль
должность
управление
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван кандидат на пост главы нового управления в Кремле
Росавиация разбирается в инциденте с упавшими в обморок пассажирами
Путин снова всех переиграл! Как Трамп вынудит Киев и ЕС пойти на условия РФ
Причины утечки нефти в Черном море пока не выяснены
Долги, суды из-за песен, мнение об СВО: как живет Сергей Жуков
Путин высказался о возможности реформирования ООН
Обломки дрона рухнули на территории предприятия под Тулой
В Германии прокомментировали отношения с Россией словами о конфликте
«Клоун-наркоман!» Французы ненавидят диктатора Макрона и готовятся к стачке
День Мирона 30 августа: как защитить дом и семью по народным традициям
«Украинцы их применят»: США передают вооружения, позволяющие бить вглубь РФ
Скандал на Олимпиаде, роман с принцем, браки с Джигурдой: как живет Анисина
Составлен список стран и участников «Интервидения-2025» в Москве
«Твердый протест»: российского посла вызвали в МИД Румынии
Супруги вывезли в Чехию и вернули назад 800 украинцев ради пособий
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 августа 2025 года
Утвержден порядок определение цен на «курительную» продукцию
Донатят ВСУ, любят Берлин: как живут дочь и внучки Горбачева
Иранские СМИ развели кампанию по подрыву отношений с РФ
С мандаринами и розмарином: необычные маринованные огурцы на зиму
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.