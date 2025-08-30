Назван кандидат на пост главы нового управления в Кремле РБК: Игорь Чайка стал кандидатом на должность главы нового управления в Кремле

Заместитель главы Россотрудничества Игорь Чайка рассматривается в качестве основного кандидата на должность руководителя нового управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству в администрации президента, сообщили источники РБК, знакомые с ситуацией в кремлевских структурах. Назначение связано с недавней реорганизацией, в ходе которой были упразднены два управления, занимавшиеся вопросами приграничного сотрудничества и международных культурных связей.

До публикации указа рано говорить о финальном решении, — указано в сообщении.

При этом источники добавили, что на должность «собеседовались многие». Но именно Чайка «хочет много работать» и уже делает это.

Указ президента России Владимира Путина об упразднении прежних управлений и создании новой структуры был подписан 29 августа. Новое управление займется координацией стратегического партнерства, прежде всего со странами постсоветского пространства. Ранее эти функции были распределены между упраздненными управлениями, которые курировались заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.

Кандидатура Чайки рассматривается как логичный выбор учитывая его опыт международной работы в Россотрудничестве. Окончательное решение о назначении будет принято после завершения всех согласований.

Ранее в Сети появилась информация о возможном выдвижении Козака на пост полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев относительно этой новости, отметив, что «кадровые слухи» не оценивает.