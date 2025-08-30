Кубань полыхает после атаки, дочь Горбачева шикует за границей: что дальше

Кубань полыхает после атаки, дочь Горбачева шикует за границей: что дальше

Источники сообщили о взрывах в небе над Краснодаром, заместитель главы Россотрудничества Игорь Чайка может возглавить новое управление по стратегическому партнерству в администрации президента РФ, стало известно, как живут дочь и внучки единственного президента СССР Михаила Горбачева — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Атака на Краснодар: что известно о ночном ударе беспилотников ВСУ

Telegram-канал Mash пишет, что не менее восьми взрывов прогремели в небе над центром Краснодара в ночь на 30 августа. По данным канала, около трех часов утра произошла масштабная воздушная атака с применением украинских беспилотников. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Источники отметили, что дроны летели на низкой высоте с характерным громким жужжанием. По информации канала, это вызвало вибрацию окон и стен в Фестивальном микрорайоне. По словам очевидцев, после уничтожения БПЛА в городе вспыхнул пожар.

Как рассказали в оперативном штабе региона, в результате атаки дронов ВСУ была повреждена инфраструктура краснодарского нефтеперерабатывающего завода, который обеспечивает топливом весь юг России. Предприятие частное и принадлежит группе «Самфар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

«Пожар на Краснодарском НПЗ ликвидировали. На нефтеперерабатывающем заводе продолжаются работы по ликвидации последствий», — добавили в оперштабе.

Кроме того, повреждения получили фасад торгово-развлекательного центра «Сити Центр» и окна жилых домов. Обошлось без жертв и пострадавших.

«В городе продолжают обследование близлежащих к НПЗ домов. Зафиксировано повреждение более двадцати оконных рам. Также незначительно пострадал фасад ТРЦ „Сити Центр“», — отметили местные власти.

Работу ТЦ временно остановили, а территорию огородили для проведения восстановительных работ на фасадной части здания.

ТРК «Сити Центр» Фото: Администрация Краснодара

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов сообщил об атаке БПЛА в поселке Яблоновский, который находится напротив Краснодара на другом берегу реки Кубань. Из-за падения обломков БПЛА получил ранения мирный житель, повреждены несколько частных домов и производственный цех.

«В результате падения обломков вражеских БПЛА в Тахтамукайском районе повреждены несколько частных домовладений. На данный момент известно об одном пострадавшем — жителе Яблоновского. Ему оказана необходимая медицинская помощь», — подчеркнул руководитель региона.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 30 августа ВСУ атаковали беспилотниками сразу 10 регионов России. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны сбито 86 целей.

«В течение прошедшей ночи в период с 21:00 мск 29 августа текущего года до 07:00 мск 30 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего БПЛА, а именно 30 единиц, сбили над акваторией Черного моря. Еще 15 целей уничтожили над Крымом, 13 — над Ростовской областью, 11 — над Краснодарским краем, пять — над Брянской областью, четыре — над Белгородской, по два — над Смоленской, Калужской и Тверской, а также по одному — над Тульской и Курской областями.

Назван кандидат на должность нового управления в АП РФ

Заместитель главы Россотрудничества Игорь Чайка рассматривается в качестве основного кандидата на должность руководителя нового управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству в администрации президента, сообщили источники, знакомые с ситуацией в кремлевских структурах. По их словам, назначение связано с недавней реорганизацией, в ходе которой были упразднены два управления, занимавшиеся вопросами приграничного сотрудничества и международных культурных связей.

«До публикации указа рано говорить о финальном решении», — добавили инсайдеры.

Они отметили, что на должность «собеседовались многие», но именно Чайка «хочет много работать» и уже делает это.

Игорь Чайка Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Указ президента России Владимира Путина об упразднении прежних управлений и создании новой структуры был подписан 29 августа. Новое управление займется координацией стратегического партнерства, прежде всего со странами постсоветского пространства. Ранее эти функции были распределены между упраздненными управлениями, которые курировались заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.

По мнению аналитиков, кандидатура Чайки рассматривается как логичный выбор, учитывая его опыт международной работы в Россотрудничестве. Окончательное решение о назначении будет принято после завершения всех согласований, заключили источники.

Как живут наследники единственного в истории президента СССР?

Дочь Горбачева Ирина училась в СССР в обычной школе и окончила ее с золотой медалью. После этого она поступила в Ставропольский медицинский институт. В 1978 году, будучи студенткой, Ирина вышла замуж за однокурсника Анатолия Вирганского. В январе 1980-го у пары родилась дочь Ксения, а в марте 1987-го появилась на свет Анастасия.

Супруги расстались в феврале 1994 года, а в 2006 году 49-летняя Вирганская вышла замуж за бизнесмена Андрея Трухачева. В настоящее время у Ирины и ее второго супруга есть семейный бизнес — магазин с коллекционным вином, расположенный в престижном районе Шарлоттенбург в Берлине.

Старшая внучка Горбачева Ксения профессионально занималась балетом. Она неоднократно выступала на сцене Большого театра, но ей пришлось уйти со сцены из-за проблем со здоровьем. В 2003 году девушка окончила Московский государственный институт международных отношений, а вскоре она вышла замуж за однокурсника, сына бизнесмена Кирилла Солода.

Через два года брак распался. В 2009 году Ксения вновь вышла замуж. Ее избранником стал Дмитрий Пырченков, в прошлом концертный директор певца Авраама Руссо. В Баварии у супругов родилась дочь Александра. По информации СМИ, Ксения проживает в Германии и активно участвует в винном бизнесе родителей. По неподтвержденным данным, девушка якобы взяла фамилию дедушки.

После начала СВО в аккаунтах магазина Ксении Горбачевой появилось несколько постов с осуждением спецоперации. Вскоре руководство компании сообщило об организации распродажи водки Zelensky с «жовто-блакитной этикеткой». Под постом поставила лайк дочь Ксении, правнучка последнего генерального секретаря ЦК ПСС.

Дочь первого президента СССР Михаила Горбачева Ирина Вирганская (справа) с дочерью Анастасией Фото: Александра Мудрац/ИТАР-ТАСС

По информации источников, младшая внучка Горбачева Анастасия всегда считалась его любимицей, поскольку напоминала политику его покойную жену Раису Максимовну. Анастасия замужем за пиарщиком Дмитрием Зангиевым, который ранее продвигал в России модные бренды. Вместе они воспитывают сына Никиту.

Анастасия ранее работала в Москве обозревателем моды в глянцевой прессе, а позднее перебралась с супругом в Германию. Судя по фото в социальных сетях, ее муж очень сильно увлекся эстетикой хиппи — отрастил длинные волосы, а также набил на теле множество татуировок. Анастасия увлекается японскими комиксами и коллекционирует героев аниме.

СМИ сообщали различную информацию о том, какая недвижимость принадлежит наследникам Горбачева. По одним данным, в нулевые годы семья якобы купила за €7 млн (658 млн рублей) в Баварии замок Хубертуса, построенный в начале прошлого века. Речь идет о поместье площадью 570 квадратных метров, расположенном на берегу горного озера Тегернзе. СМИ также писали, что в 2017 году семейство экс-президента СССР якобы выставляло на продажу эту виллу в предгорье Альп. Удалось ли продать роскошный объект недвижимости, неизвестно.

