Насиловал за сладости: педофил женится и сношает приемных дочерей

Жительница Самары Валерия рассказала в интервью проекту «Несломленные», как с ранних лет подвергалась сексуальному насилию со стороны отчима. NEWS.ru рассказывает историю девушки.

«Я даже не думала, что это плохо»

Сейчас Валерии 25 лет. Она родилась в неблагополучной семье в одной из деревень Самарской области, мама злоупотребляла алкоголем. Лера стала третьим ребенком в семье. До нее родились два брата.

Когда мать уходила в запой, она сдавала в приют младшего сына и Леру. Старший всегда оставался с матерью дома. Когда девочке было примерно шесть лет, в их доме появился отчим — непьющий и работящий мужчина. Мать не перестала пить, но теперь, когда она уходила в запои, все дети оставались дома.

Когда Лере исполнилось семь лет, поведение отчима изменилось. Он начал проявлять внимание к падчерице не как к ребенку, а как к женщине.

«Я соглашалась на это и делала то, о чем он меня просит. Оральные ласки, потрогать. За это я что-то получала. Не только оральные ласки. Это было и с проникновением. Достаточно часто, кстати. Но мне казалось, что это нормально. Я это сделаю, и мне за это что-то дадут. То есть я даже не думала, что это плохо», — рассказывает Валерия.

Более того, девушка вспоминает, что во время попоек мать часто брала ее с собой. И в гостях девочка неоднократно становилась жертвой насилия со стороны других мужчин.

Насиловал рядом с мамой в предсмертном состоянии

Валерия рассказывает, что замечала, как отчим постоянно что-то подмешивал ее матери. Женщина пьянела до такой степени, что длительное время пребывала в бессознательном состоянии. Именно в эти моменты растлитель приставал к девочке.



Фото: Shutterstock/FOTODOM

Однажды после одного из таких запоев мать Леры была госпитализирована. Незадолго до этого мужчина надругался над девочкой на том же диване, рядом с ее мамой без сознания.

«Что-то произошло с ее здоровьем, ее отвезли в больницу, И я её очень ждала. Сказали, что она вернется обратно в дом, и я прямо там убралась, ждала, ждала. Но ее привезли попрощаться. Я не знаю, что случилось там, из-за алкоголя или нет. Я помню, что она лежала на диване в предсмертном состоянии, и он даже тогда на том же диване этим пользовался», — рассказывает девушка.

Закрыли вход в приют

Лере было 10 лет, когда ее маму похоронили. В тот момент старший брат загремел в тюрьму, а ее с младшим братом определили в интернат. Отчим примерно до 11 лет продолжал ездить в приют и все так же растлевал девочку.

«Он приезжал в приют каждые выходные. Пока воспитатели не видели, мы выпадали из их поля зрения, там начинались какие-то: „Дай я тебя потрогаю, поцелую“. И как-то после одного из его приездов ко мне подходит директор приюта и говорит, что мы этого человека сюда больше не впускаем», — рассказывает Валерия.

В тот момент девочка расстроилась, но не поняла, в чем дело. Позже она узнала, что на отчима пожаловались другие дети.

«Впоследствии узнала, что он очень странно смотрит на детей, какие-то выражения говорит. Я тогда чуть-чуть отстранилась от этого, потому что мне стало дискомфортно», — вспоминает девушка.

«Зачем ты врешь?»

Впервые рассказать кому-то из родственников об этом Валерия решилась, когда ей было 20 лет. Тогда отчим сошелся с двоюродной сестрой погибшей жены. В разговоре с тетей и двоюродной прабабушкой Валерия рассказала, что происходило в ее детстве.

«Я решила поделиться этим. Я не услышала поддержки. Тетя сказала о том, что, блин, может быть, я это все выдумала. А ее мама сказала: „Да мы и так знали“. Короче, у меня был диссонанс в голове», — рассказывает Валерия.

На следующий день Валерии впервые за несколько лет позвонил отчим со словами: «Зачем ты врешь?» Девушка признается, что остолбенела от этого и просто бросила трубку.



Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Как он трогает свою дочь»

Рассказать об этом публично девушка решилась только теперь. Совсем недавно она узнала, что мужчина продолжает удовлетворять свою похоть с детьми.

«Человек остался безнаказанным, и он продолжает это делать. <...> Я из всего круга своих родных общаюсь только с крестной, а к ней приезжает ее мама, а мама ездит в деревню. В общем, это моя прабабушка, проще говоря. И когда она приезжает, мы начинаем разговаривать на эту тему, и она говорит очень ужасающие вещи, которые для меня непонятны. Все видят, как он трогает свою дочь, как просит ее делать непристойные вещи. Я задаю им вопрос, а почему вы ничего с этим не делаете, он живет под носом. Ну как? Ну почему? На что я слышу ответ, типа это не моя внучка, мне без разницы», — возмущается Валерия.

Психолог Татьяна Зайцева, которая брала интервью у девушки, констатировала, что ее родные оказались вовсе не близкими, раз не помогли ей после признания. Зайцева сказала, что за кадром проконсультирует Валерию по вопросу о том, что она лично могла бы сделать, чтобы привлечь педофила к ответственности.

Читайте также:

Обещал коробку конфет: педофил выбил школьнице зубы и порвал влагалище

Учил школьников патриотизму: «Волонтер года» на СВО оказался педофилом?

«Мы с папой сексом занимались»: садист насиловал жену, тещу и падчерицу