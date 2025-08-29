День знаний — 2025
29 августа 2025 в 23:00

Пловец пропал в Босфоре, альпинистка застряла на горе: главные ЧП за неделю

Сотрудники береговой полиции Турции во время поисков пропавшего российского пловца Николая Свечникова Сотрудники береговой полиции Турции во время поисков пропавшего российского пловца Николая Свечникова Фото: ERDEM SAHIN/ТАСС

В Турции потерялся российский пловец, на горе в Киргизии застряла российская альпинистка, в Москве разбился на спорткаре известный бизнесмен — NEWS.ru рассказывает о главных новостях из рубрики «Происшествия» за неделю.

Российский пловец пропал в Босфоре

СМИ всю неделю пишут об исчезновении пловца из России Николая Свечникова. Он пропал во время заплыва в заливе Босфор в Стамбуле из-за того, что мог поплыть в противоположную от финиша сторону.

Пловец-любитель Хаяти Шамильоглу рассказал, что видел Свечникова во время заплыва и предупреждал, что тот движется не в ту сторону. Очевидец при этом предполагает, что россиянин не утонул, а выбрался на другом берегу. После появления новостей о пропаже российского пловца Шамильоглу обратился в службу экстренной помощи.

По словам Шамильоглу, Свечников плыл не в его группе участников. Турецкий спортсмен пытался позвать его около 15 раз. Россиянин услышал крик, но продолжил плыть в своем направлении. Также сообщается, что течение в Босфоре в тот день было несильным. Шамильоглу добавил, что никак не ожидал возможного исчезновения Свечникова, так как тот выглядел уверенным в себе пловцом.

Мать Свечникова Галина рассказала, что семья и близкие спортсмена пока будут воздерживаться от комментариев СМИ, потому что они публикуют очень много фейковой информации. В частности, ложью являются данные о том, что чип пловца подал сигнал из глубины.

Российская альпинистка застряла на горе

Российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая на высоте около семи тысяч метров на пике Победы в Киргизии после перелома ноги, официально признана без вести пропавшей, поиски приостановлены. Спасательные службы считают, что провести дальнейшую операцию по поиску спортсменки не представляется возможным по причине сложных погодных условий и высоты.

Наталья Наговицина Наталья Наговицина Фото: Социальные сети

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин также рассказал, что сразу три гида запретили Наговициной подъем в горы из-за ее низкого уровня подготовки.

«Три гида фактически запретили ей туда идти и отказались подниматься с ней из-за низкого уровня подготовки. Она нашла кого-то, кто пошел с ней. Команда была неслаженной», — пояснил он.

Бизнесмен разбился на спорткаре в Москве

57-летнему бизнесмену Сергею Белюскину, который попал в смертельную аварию под Живописным мостом в Москве, по предварительным данным, могло стать плохо с сердцем, пока он был за рулем.

Мужчина передвигался на элитном спорткаре Aston Martin. Согласно показаниям очевидцев, водитель какое-то время петлял по дороге и влетел в отбойник. Дверь автомобиля удалось разблокировать, пострадавшему пытались оказать первую помощь до приезда скорой помощи, делая искусственное дыхание. Прибывшим на место медикам спасти водителя не удалось, он скончался на месте.

Писатель Мария Арбатова рассказала, что бизнесмен Сергей Белюскин в 2011 году якобы сбил ее мужа, но избежал наказания. Она отметила, что так и не простила его.

«Человеку было 57 лет, но, судя по красивым фотографиям, он чудовищным образом организовал свою жизнь. Как так можно себя растоптать? В этих деньгах, в этом как бы финансовом успехе», — высказалась она.

