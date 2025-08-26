Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 01:02

Московский бизнесмен умер за рулем люксовой иномарки

Бизнесмен Белюскин умер за рулем Aston Martin в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Известный бизнесмен Сергей Белюскин найден мертвым за рулем автомобиля Aston Martin в Москве, сообщил Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел на Живописном мосту.

По предварительным данным, 57-летнему коммерсанту внезапно стало плохо за рулем. Автомобиль начал совершать странные маневры и врезался в отбойник. Как отмечается, у Сергея Белюскина были проблемы с сердцем.

Ранее в Самарской области во время катания на зиплайне погибли мужчина и женщина. Трагедия произошла из-за обрыва троса. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина скончался на месте, а женщина умерла позже в больнице. В Следственном комитете уточнили, что потерпевшие упали с большой высоты и получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Великобритании двухлетний мальчик умер в ногах у отца. 60-летний мужчина внезапно скончался от сердечного приступа, в итоге малыш остался без еды и воды. Ребенка обнаружила служба опеки, вскрыв квартиру.

смерти
происшествия
Москва
бизнесмены
