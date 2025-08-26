Московский бизнесмен умер за рулем люксовой иномарки Бизнесмен Белюскин умер за рулем Aston Martin в Москве

Известный бизнесмен Сергей Белюскин найден мертвым за рулем автомобиля Aston Martin в Москве, сообщил Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел на Живописном мосту.

По предварительным данным, 57-летнему коммерсанту внезапно стало плохо за рулем. Автомобиль начал совершать странные маневры и врезался в отбойник. Как отмечается, у Сергея Белюскина были проблемы с сердцем.

