«Себя растоптать»: Арбатова высказалась о гибели бизнесмена Белюскина

Погибший в аварии в Москве бизнесмен Сергей Белюскин «растоптал» себя в деньгах, заявила в разговоре с aif.ru писательница Мария Арбатова. По ее мнению, предприниматель «чудовищным образом организовал свою жизнь».

Человеку было 57 лет, но, судя по красивым фотографиям, он чудовищным образом организовал свою жизнь. Как так можно себя растоптать? В этих деньгах, в этом как бы финансовом успехе, в этой коммуникации с еще глупенькой девочкой, которая умерла. Последняя была блогершей и тоже странным образом фигурировала в истории Белюскина, — высказалась она.

По словам Арбатовой, самого бизнесмена она никогда не видела в реальной жизни. Погибший не появлялся на судах после ДТП с ее мужем и не звонил. Арбатова добавила, что сочувствует сыну предпринимателя.

В 2011 году Белюскин за рулем Range Rover сбил мужа писательницы Марии Арбатовой. Тот выжил, но перенес несколько операций. Также предпринимателю приписывали связь с блогером Анной Амбарцумян. В 2020 году ее обнаружили мертвой в отеле.

Ранее Белюскина нашли мертвым в автомобиле Aston Martin. Авария произошла на Живописном мосту. По предварительным данным, 57-летнему предпринимателю стало плохо за рулем, и машина врезалась в отбойник. Сообщается, что у Белюскина были проблемы с сердцем.