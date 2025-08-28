Встретил на улице и позвал на медосмотр: педофил прикидывался врачом

Белорусский педофил перед началом своего третьего срока рассказал, как всякий раз поддавался своим импульсам и шел на преступления. NEWS.ru рассказывает, как педофил уже накопил деньги на лечение у психиатра, но снова стал фигурантом уголовного дела.

Был изгоем

Историей трехкратно осужденного педофила Евгения (имя изменено) поделился официальный канал УВД Гродно. В 11-минутном интервью мужчина утверждал, что вся его половая жизнь, помимо трех случаев, по которым он был осужден, была связана с половозрелыми женщинами.

При этом Евгений рассказывает, что в школе имел проблемы с противоположным полом, поскольку подвергался нападкам со стороны сверстников и не имел авторитета в глазах ровесников. Примерно в 12 лет против подростка затеяли травлю, и в таком унизительном положении он находился вплоть до окончания школы.

В армии издевки продолжались со стороны старших по службе, но при этом во время службы Евгений уже смог познакомиться с девушкой по переписке. Во время увольнительного избранница встретилась с ним, и они занялись сексом.

«Я долго общался с этой девушкой, и мы даже планировали совместную жизнь, но в итоге расстались, оставшись друзьями. Это расставание стало для меня сильным эмоциональным потрясением. Именно после него произошел мой первый срыв», — рассказывает мужчина в кадре.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Медосмотр»

Под «срывом» Евгений подразумевает насильственный акт в отношении ребенка.

«Идя домой, [я] встретил впереди себя идущую девушку и предложил ей пройти медосмотр. Около 12 лет ей было. Она согласилась, то есть я не силой ее тянул. Она пошла со мной, я поднял ей одежду, посмотрел ее тело, то есть я никаких повреждений ей не наносил и не думал даже этого делать. У меня было какое-то некоторое эмоциональное возбуждение сексуальное», — рассказывает Евгений.

Все это продолжалось примерно пять минут, после чего мужчина отпустил девочку. Вскоре против Евгения завели уголовное дело и отправили в колонию на два года. Но спустя семь месяцев его отпустили по УДО.

Пять лет воздержания

На свободе Евгений, по его словам, обзавелся девушкой. Вместе они жили примерно пять лет, и она даже знала, по какой статье избранник отбывал наказание.

«Я не скрывал то, что я судимый [по статье о педофилии]. Но она никак не реагировала на это», — утверждает Евгений.

Причиной для их разрыва стало финансовое неблагополучие, уверен мужчина. Девушку не устраивало, что Евгений не может найти работу с нормальной зарплатой. После расставания ситуация повторилась.

Евгений встретил на улице девочку примерно 12 лет. Как сейчас он вспоминает, она была очень похожа на его первую девушку.

«Она походила больше на мою первую любовь или влюбленность… С армейских времен еще. Она была небольшого роста», — делится Евгений.

По такой же схеме мужчина завел девочку на технический этаж ближайшего здания и «провел медосмотр».

«Я так же поднял ей одежду, посмотрел, погладил её. И от этого получил некоторое возбуждение. Это было в здании, на техническом этаже. Я боялся, но был в таком состоянии, что даже не задумывался», — рассказывает Евгений.

Вскоре мужчина был задержан и вновь отправился в колонию, на более продолжительный срок. Там он занимал низшее положение и выполнял грязную работу.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Случилась вспышка»

На свободе мужчина оказался в ноябре 2021 года. Вскоре он устроился на работу и, как утверждает в интервью, хотел накопить себе на лечение у психиатра, чтобы подавить влечение к детям. Спустя два месяца после освобождения мужчина думал пойти в медкабинет, но 14 января 2022 года снова совершил преступление.

«Тогда был православный праздник. Я с утра собирался идти в церковь. Идя по дороге в церковь, я еще собирался снять денег, чтобы уже идти непосредственно после церкви за конкретной помощью [к врачу]. <...> Я снял деньги и отходил от банкомата, и я встретил девочку», — рассказывает Евгений.

Мужчина предложил несовершеннолетней отряхнуть куртку от грязи. Одежда, по его словам, действительно была испачкана сзади.

«Я предложил ей почистить одежду. Она на самом деле сзади была испачкана. И у меня случилась вспышка, и я засунул ей руки под одежду и потрогал ее попу. Она стояла спокойно, не плакала, стояла тихо», — вспоминает Евгений.

После очередного преступления Евгению назначили 12 лет колонии строгого режима. Когда он выйдет на свободу, ему будет 50 лет.

Читайте также:

Отомстил отцу двойным убийством: в Россию вернули убийцу из СССР

Учил школьников патриотизму: «Волонтер года» на СВО оказался педофилом?

Душил на трупе подруги: ангарский маньяк слепил «бутерброд» из убитых

Растлителю выделили комнату в школе: педагог 23 года снимал детское порно

Девочка-проститутка и три трупа: история загадочного убийства на Аляске