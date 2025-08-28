Отомстил отцу двойным убийством: в Россию вернули убийцу из СССР

Следователи спустя 40 лет после двойного убийства нашли виновника преступления. Более того, российские силовики добились, чтобы подозреваемого вернули в Россию из другой страны. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого уголовного дела.

Двойное убийство

В Кабардино-Балкарии следователи раскрыли жестокое двойное убийство, совершенное в 1984 году. Тогда в одном из домов Нальчика были обнаружены тела женщины и ее 15-летней дочери.

«Следствием установлено, что в мае 1984 года обвиняемый приехал в город Нальчик для расправы с новой семьей своего отца, сообщив друзьям о намерении совершить преступление и похитить имущество и денежные средства», — рассказали в республиканском управлении СКР.

Подгадав момент, когда отца не будет дома, злоумышленник пришел в квартиру и несколько раз ударил супругу папы ножом. Потерпевшая скончалась на месте.

Изнасиловал и убил

Злоумышленник не ограничился убийством женщины и решил наказать ее несовершеннолетнюю дочь. Сначала он надругался над ней, а затем тоже убил.

«Мужчина изнасиловал 15-летнюю дочь женщины от первого брака и в целях сокрытия преступления задушил ее. Завладев драгоценностями и денежными средствами погибшей, обвиняемый скрылся с места преступления», — поведали в Следственном комитете.

Хотя у следователей были подозрения в отношении фигуранта, расследование не выявило достаточных доказательств его причастности, и уголовное дело было приостановлено.

Установили по ДНК

В 2024 году отдел расследования преступлений прошлых лет поднял из архивов это дело и начал новое разбирательство. По делу назначили молекулярно-генетическую экспертизу.

«Благодаря современным методикам исследования на вещественных доказательствах были обнаружены биологические следы и установлена их принадлежность 67-летнему мужчине, проживавшему в иностранном государстве. Он был незамедлительно объявлен в межгосударственный розыск, ему было заочно предъявлено обвинение, и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в СКР.

В июле 2025 года 67-летнего мужчину задержали за рубежом и экстрадировали в Россию.

