День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 12:48

Растлителю выделили комнату в школе: педагог 23 года снимал детское порно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Учителя начальной школы в Калифорнии приговорили к длительному сроку за насилие над несколькими детьми, сообщает окружная прокуратура округа Сакраменто. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступлении.

Педофил для юных журналистов

В прокуратуре сообщили, что обвиняемого зовут Ким Уилсон, ему 64 года, он долгое время работал учителем в начальной школе Дель-Пасо-Хайтс.

Он также организовал кружок медиа- и радиовещания для учащихся школы. Клубу была отведена отдельная комната. Окружной прокурор заявил, что на протяжении всего срока своих полномочий Уилсон водил мальчиков и девочек в тот самый кабинет, где вступал с ними в интимную связь, снимая все это на видео.

«На протяжении всего срока полномочий Уилсон водил учениц в частную комнату для вещания. Находясь в комнате, он совершал действия сексуального характера над учениками, часто фотографируя или записывая их», — рассказали в окружной прокуратуре.

Хотя большинство сексуальных преступлений произошло в школьной комнате, некоторые жертвы также подвергались насилию со стороны Уилсона во время мероприятий, которые он проводил.

Детские секс-игрушки

Узнав о сексуальных нападениях, детективы полиции Сакраменто обыскали дом Уилсона. Офицеры обнаружили несколько секс-игрушек детского размера, в том числе искусственные гениталии детского размера и торс детского размера с искусственными гениталиями.

Кроме того, детективы обнаружили огромное количество видеокассет VHS, DVD и других цифровых устройств хранения данных, содержащих видеозаписи, на которых Уилсон насилует своих учеников. На видеозаписях были запечатлены действия, охватывающие несколько лет, что педагог работал с детьми в школе. На записи также видно, как Уилсон заставляет учеников смотреть в камеру, произнося пошлости и изображая сексуальные действия.

По данным The New York Post, мужчина безнаказанно совершал все злодеяния на протяжении 23 лет. Большинству жертв было шесть-семь лет.

Издание The Sacramento Bee пишет, что образовательную организацию уже оштрафовали на $6 млн за необеспечение должного надзора за учебным процессом.

Приговор — 215 лет заключения

Ким Уилсон был приговорен к 215 годам заключения по совокупности эпизодов насилия. При этом его преклонный возраст в перспективе позволит ему скостить срок кратно.

Согласно действующему законодательству Калифорнии, Уилсон получит право на условно-досрочное освобождение, как только отбудет всего 20 лет из 215. С учетом его тюремного заключения на время следствия это произойдет примерно через 17 лет.

Читайте также:

Девочка-проститутка и три трупа: история загадочного убийства на Аляске

Вернулся за здоровым: мать спасла сына от рака, а отец выкрал его

«Вьетнамский мясник»: онанист разрешил снять свою казнь на 11 камер

Папа нашел труп полураздетой дочки: под суд пойдет 35-летний педофил

«Мы с папой сексом занимались»: садист насиловал жену, тещу и падчерицу

педофилы
педофилия
растление
дети
криминал
происшествия
педагоги
учителя
школы
школьники
порнография
США
Калифорния
изнасилования
сексуализированное насилие
насилие
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко признался, почему правит авторитарно
Песков раскрыл, с кем встретится Путин 28 августа
Директора «России сегодня» похоронили на Троекуровском кладбище
В Кабардино-Балкарии камнепад унес жизнь известного альпиниста
Школа в Петербурге заплатит родителям ученика за инцидент на перемене
Садовод дала советы, как лучше хранить домашние закрутки
В Кремле объяснили, как относятся к западному фильму о жизни Путина
В Кремле высказались о расследовании подрывов «Северных потоков»
«Огромный заряд»: военэксперт о мощных ударах России по объектам ВСУ
«Утка»: Песков о полетах российских разведдронов над Германией
Кириленко раскрыл, как повлияет на Россию пропуск Евробаскета-2025
Энергетик ответил, возможно ли восстановить «Северные потоки»
Раскрыта причина, из-за которой Орбакайте не может выступать в России
В Кремле подтвердили стабильность российского рынка топлива
Песков высказался о договоренностях по воздушному перемирию с Украиной
В Кремле высказались о переговорах на фоне ударов по инфраструктуре Украины
Эвакуация в Геленджике, «мобики» в яме, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 28 августа
«Другого ждать не стоило»: Васильев о недопуске биатлонистов до Олимпиады
Родителям назвали идеальный завтрак школьника
В Новой Зеландии изъята крупнейшая в истории страны партия жидкого экстази
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.