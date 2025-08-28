Растлителю выделили комнату в школе: педагог 23 года снимал детское порно

Учителя начальной школы в Калифорнии приговорили к длительному сроку за насилие над несколькими детьми, сообщает окружная прокуратура округа Сакраменто. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступлении.

Педофил для юных журналистов

В прокуратуре сообщили, что обвиняемого зовут Ким Уилсон, ему 64 года, он долгое время работал учителем в начальной школе Дель-Пасо-Хайтс.

Он также организовал кружок медиа- и радиовещания для учащихся школы. Клубу была отведена отдельная комната. Окружной прокурор заявил, что на протяжении всего срока своих полномочий Уилсон водил мальчиков и девочек в тот самый кабинет, где вступал с ними в интимную связь, снимая все это на видео.

«На протяжении всего срока полномочий Уилсон водил учениц в частную комнату для вещания. Находясь в комнате, он совершал действия сексуального характера над учениками, часто фотографируя или записывая их», — рассказали в окружной прокуратуре.

Хотя большинство сексуальных преступлений произошло в школьной комнате, некоторые жертвы также подвергались насилию со стороны Уилсона во время мероприятий, которые он проводил.

Детские секс-игрушки

Узнав о сексуальных нападениях, детективы полиции Сакраменто обыскали дом Уилсона. Офицеры обнаружили несколько секс-игрушек детского размера, в том числе искусственные гениталии детского размера и торс детского размера с искусственными гениталиями.

Кроме того, детективы обнаружили огромное количество видеокассет VHS, DVD и других цифровых устройств хранения данных, содержащих видеозаписи, на которых Уилсон насилует своих учеников. На видеозаписях были запечатлены действия, охватывающие несколько лет, что педагог работал с детьми в школе. На записи также видно, как Уилсон заставляет учеников смотреть в камеру, произнося пошлости и изображая сексуальные действия.

По данным The New York Post, мужчина безнаказанно совершал все злодеяния на протяжении 23 лет. Большинству жертв было шесть-семь лет.

Издание The Sacramento Bee пишет, что образовательную организацию уже оштрафовали на $6 млн за необеспечение должного надзора за учебным процессом.

Приговор — 215 лет заключения

Ким Уилсон был приговорен к 215 годам заключения по совокупности эпизодов насилия. При этом его преклонный возраст в перспективе позволит ему скостить срок кратно.

Согласно действующему законодательству Калифорнии, Уилсон получит право на условно-досрочное освобождение, как только отбудет всего 20 лет из 215. С учетом его тюремного заключения на время следствия это произойдет примерно через 17 лет.

