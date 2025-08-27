День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 13:06

Папа нашел труп полураздетой дочки: под суд пойдет 35-летний педофил

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела о расправе над 12-летней школьницей после попытки ее изнасиловать. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого преступления.

Встретил девочку на велосипеде

По версии следствия, в первый учебный день 2024 года 35-летний житель хутора Бураковский увидел на проезжей части девочку. Школьница ехала на велосипеде. У педофила возникла идея надругаться над ребенком.

Для этого он напал на школьницу и потащил вместе с велосипедом в безлюдное место. Там девочке в какой-то момент удалось от него отбиться. Школьница попыталась убежать, но насильник, боясь, что она обратится в полицию, догнал ее и стал душить, пока та не перестала подавать признаков жизни.

Отнес труп к реке

После этого мужчина перенес тело девочки и ее вещи в русло реки. При этом он присвоил телефон школьницы, наушники и мелочь из клатча, после чего выкинул подальше велосипед ребенка и спешно покинул местность.

«Он переместил тело погибшей, ее велосипед и часть находившихся при ней вещей в русло расположенной неподалеку реки Мокрой. Кроме того, обвиняемый похитил принадлежавший потерпевшей мобильный телефон с наушниками, а также денежные средства, после чего скрылся с места преступления», — рассказали в пресс-службе управления СКР по Кубани.

Telegram-канал Kub Mash писал, что тело девочки на берегу реки примерно в полночь обнаружил ее отец. Труп ребенка лежал полураздетым.

У девочки было много братьев и сестер. Она вела активный образ жизни — занималась карате, самбо и волейболом, участвовала в турслетах. Ее мама после известия о смерти дочери оказалась в больнице с нервным срывом. 2 сентября на школьной линейке объявили минуту молчания.

Взяли ДНК у 2000 человек

Во время расследования следователи допросили более 250 человек, у более чем двух тысяч жителей хутора и ближайших населенных пунктов взяли образцы ДНК.

В итоге правоохранители вышли на подозреваемого. Позже при обыске у него дома нашли вещи девочки. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина вменяемый. Сейчас он находится под стражей, а его уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По инкриминируемым статьям мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

