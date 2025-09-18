Руны, критика РПЦ, язычество, отношение к СВО: чем занимается Поклонская

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская вышла на связь и поздравила россиян с неоязыческим праздником Мабон, который отмечается в день осеннего равноденствия. Чем сейчас занимается Поклонская, что она говорила об СВО, вышла ли она замуж?

Чем известна Поклонская

Поклонская родилась 18 марта 1980 года в селе Михайловка, спустя семь лет с семьей переехала в Евпаторию, где окончила школу и юридический факультет филиала Харьковского национального университета внутренних дел. В 2002 году начала работу в органах прокуратуры.

В 2014 году Поклонская работала в Киеве старшим прокурором в Главном управлении надзора за соблюдением законов в уголовном производстве Генпрокуратуры Украины. После смены власти написала рапорт об отставке из-за несогласия с позицией нового руководства страны и вернулась в Симферополь. После референдума в Крыму и воссоединения с Россией заняла пост прокурора республики.

Наталья Поклонская на посту прокурора Республики Крым, 2014 год Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

С 2016 по 2021 год Наталья была депутатом Госдумы. В 2021 году ее назначили послом России в Кабо-Верде. С февраля по июнь 2022 года занимала должность замглавы Россотрудничества. После увольнения заняла пост советника генерального прокурора России.

Чем сейчас занимается Поклонская

Поклонская продолжает работу в прокуратуре. После того как ее назначили на должность советника генпрокурора, она на длительное время отказалась от ведения соцсетей, однако позднее возобновила активность в профиле, чтобы обезопасить пользователей от мошенников. Сейчас в своем блоге в Telegram Поклонская рассуждает на тему Украины, домашнего насилия, поздравляет россиян с языческими праздниками. Например, 18 сентября экс-прокурор поздравила с неоязыческим праздником Мабон, который отмечается в день осеннего равноденствия. В конце апреля она поздравила читателей с кельтским языческим праздником Белтайн. Наталья уточнила, что этот праздник очень древний и сильный, а также несет в себе «силу матери-земли».

Кроме того, у Поклонской на спине появилась татуировка с рунами. Теперь у нее как минимум три татуировки: предплечье экс-прокурора украшает мифическая птица феникс, которую она набила еще в 2019 году, и изображение двух змей, обвивающих цветок лотоса. На свежем изображении — древо жизни с руническими знаками.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее раскритиковал Поклонскую за увлечение язычеством.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Упомяну также весьма странное явление, которое сейчас наблюдается, — это некие попытки возродить язычество. Наблюдаются попытки привить неоязыческие симпатии и в образовательном пространстве. Можно не упоминать имя Натальи Поклонской, но дело не только в ней», — сказал патриарх.

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда пояснил, что язычество является фейком.

«Любая попытка представить его (неоязычество. — NEWS.ru) как обращение к подлинной древней вере наших предков несостоятельна. <...> Это, говоря современным языком, простите за стилистическое снижение, фейк», — заявил он.

Поклонская отметила, что ее «не интересуют суждения людей, пользующихся христианской религией», к которой она «не имеет отношения». При этом в годы работы прокурором Крыма она ходила в Бессмертном полку с иконой императора Николая II, при ней была построена православная часовня во дворе здания прокуратуры и от нее же поступило восторженное сообщение о мироточении иконы в прокурорской часовне.

Весной 2024 года Наталья выпустила книгу «Мысли вслух».

«Мои „Мысли вслух“ — это обычные размышления и желание поделиться с вами информацией, простой и интересной, может быть, с ее помощью кому-то удастся найти истину», — приводятся в описании книги слова ее автора.

Что Поклонская говорила об СВО

В апреле 2022 года Поклонская высказалась о спецоперации на Украине, заявив, что буква Z «символизирует трагедию и горе».

«Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это беда. Ведь Министерство обороны говорит: столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет», — прокомментировала она.

После этого парламент Крыма предложил лишить Поклонскую госнаград.

Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сентябре Наталья заявила, что составила список лиц, ответственных за трагедию, происходящую между Россией и Украиной. В этом контексте она упомянула Александра Турчинова, занимавшего должность временно исполняющего обязанности президента Украины. По словам Поклонской, именно он объявил о начале военной операции в Донбассе в 2014 году. Она также утверждает, что им был принят закон о преступной амнистии, который освобождал от ответственности его самого и его сторонников.

«„Набожный“ лидер религиозного движения протестантского христианского направления „Баптизм“, который стал лидером Майдана и незаконно занял должность спикера парламента, а затем и не предусмотренную Конституцией Украины должность и. о. президента», — написала экс-прокурор.

До этого она сообщила, что одной из причин трагедии Майдана стал обман, который находился в «фатальной» стадии. По ее словам, Украина тогда перешла из пустых обещаний власти к грандиозной манипуляции сознанием людей.

Вторым в списке виновников значится экс-глава Украины Петр Порошенко. «Он стал президентом, при котором продолжались массовые убийства жителей Донбасса и разжигание национальной ненависти друг к другу», — пишет Поклонская.

Что известно о личной жизни Поклонской

Ее Наталья держит в секрете. С 2018 по 2019 год она состояла в браке с руководителем аппарата уполномоченного по правам человека Иваном Соловьевым. У нее есть дочь Анастасия, которая родилась в 2005 году.

Читайте также:

«Герани» под Киевом, блэкауты на объектах ВСУ: удары по Украине 18 сентября

Ситуация в аэропортах РФ 18 сентября: задержки рейсов, что в Москве и Сочи

Королевская семья Британии: новости, Трамп опозорился на приеме у Карла III