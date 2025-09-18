Российский посол раскрыл, кто должен охранять мир на Украине Посол Келин: миротворцами на Украине должны быть только силы ООН

Миротворческую роль на Украине должны выполнять только силы ООН, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью LBC. По его словам, гарантии безопасности в возможном соглашении должны предоставлять члены Совета Безопасности ООН.

Силы НАТО не могут играть никакой миротворческой роли. Эту роль может выполнять только Организация Объединенных Наций (ООН), и только они, — сказал дипломат.

Келин также подчеркнул, что Москва не допустит присутствия контингента стран НАТО на территории Украины.

Мы не пойдем на это соглашение, на этот тип соглашения, которое будет предусматривать присутствие баз НАТО, войск НАТО на территории Украины, — заключил дипломат.

Ранее в Эстонии стартовали масштабные учения НАТО под названием Pikne («Молния»). В маневрах, направленных на отработку оборонительных задач, приняли участие около трех тысяч военных из семи стран Альянса. Подразделения отрабатывали оперативную переброску войск и совместные действия по отражению атак.

Кроме того, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил о прямом конфликте с НАТО в случае создания бесполетной зоны над Украиной. По его мнению, в таком случае сбивание российских БПЛА силами Альянса будет означать начало войны. Политик также раскритиковал европейскую инициативу «Восточный страж».